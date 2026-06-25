Soevereine Europese chips moeten werkelijkheid worden met RISC-V

Een soevereine IT-infrastructuur is behoorlijk interpretabel. Enkel de Amerikaanse hyperscalers achten dataresidentie als voldoende om een IT-stack soeverein te noemen. Zelden gaat het echter over de fysieke hardware: hoe autonoom ben je als je chips van elders komen? SUSE en Openchip geven het goede voorbeeld door te mikken op RISC-V-gebaseerde hardware van Europese komaf.

Laat het duidelijk zijn dat Openchip, net als een jaar geleden het geval was, nog geen chip heeft geproduceerd. Op zijn laatst begin 2027 moeten we een werkelijk product verwachten. Duidelijk is dat RISC-V aan de basis ligt van het ontwerp, een ISA die in tegenstelling tot x86 en Arm vrij is van potdichte licenties of per-unit licentiekosten. Een ander contrasterend feit is dat zelfs de snelste RISC-V-gebaseerde systemen verre van competitieve snelheden bieden. Dat zou op den duur moeten veranderen.

SUSE en Openchip: hardware en software

De nieuwe samenwerking tussen SUSE en Openchip moet dus een basis vormen voor geavanceerde RISC-V-accelerators, die laatste term vooral gebezigd als het om de snelste AI-chips gaat. Maar we moeten aanvankelijk verwachten dat de prestaties gematigd zullen zijn. Zo ongelofelijk hoeven die overigens niet te zijn om alsnog een zinnige toevoeging aan het chipaanbod te zijn. Europese autofabrikanten, afhankelijk van talloze energie-efficiënte maar niet al te imposante processoren, zullen het al toejuichen als er meer Europees aanbod is op dat vlak. Hetzelfde geldt voor organisaties die compliant moeten zijn en soeverein ten top willen zijn.

Kritieke omgevingen voorzien van een “werkelijk soevereine” oplossing, dat is de insteek van SUSE en Openchip. Qua software valt er niet te twijfelen aan de opzet: meerdere Linux-distributies, een volwassen Kubernetes-beheerlaag en een optelsom van AI-oplossingen via SUSE AI Factory bieden een solide infrastructuur om applicaties, soeverein of niet, op te laten landen. Het is goed voor te stellen dat een officesuite als die van Nextcloud gauw bovenop zo’n omgeving komt, met daarmee veel minder Amerikaanse inmenging dan voorheen.

Gaten dichten

We stellen al langer dat een werkelijk soevereine IT-infrastructuur niet uit moet gaan van een gemakkelijke definitie. Een digitale werkplek onafhankelijk van niet-Europese entiteiten is al mogelijk, maar draait alsnog op hardware van buitenaf. Alles van routers tot netwerkswitches, DNS-diensten tot securityoplossingen; ze kunnen soms wel ingekocht worden vanuit Europa, lang niet altijd afhankelijk van de discipline, maar zijn feitelijk veelal Amerikaans, Chinees of heel soms afkomstig van een ander niet-Europees land.

Soevereiniteitsprojecten draaien daarom om gaten dichten. Open-source oplossingen zijn veelal pleisters op de wonden waar de digitale keten het nog zonder Europese oplossingen moet stellen. Met de samenwerking richten SUSE en Openchip zich nadrukkelijk op compliance, zoals Global Head Sovereign Solutions bij SUSE Andreas Prins stelt. “Onze enterprise-klanten vereisen een voorspelbare infrastructuur die evoluerende Europese dataregelgeving naleeft. Door vroeg samen te werken met Openchip, zorgen we ervoor dat wanneer hun RISC-V-hardware op de markt komt, de softwarestack – van het Linux-besturingssysteem tot Kubernetes-containerbeheer – volledig geoptimaliseerd zal zijn, veilig, en gereed voor deployment.”