Red Hat voegt AI-toe aan Process Automation

Red Hat heeft zijn aanbod aan Process Automation verbeterd, met de toevoeging van predictive decision modelling en ondersteuning voor de ontwikkeling van micro-frontend-designs.

Naast deze nieuwe mogelijkheden voor toegepaste artificial intelligence (AI) heeft Red Hat functies toegevoegd om de gebruikerservaring te verbeteren.

Toegepaste AI

Toegepaste AI voor automated decisioning stelt gebruikers in staat om voorspellende analyses op te nemen in decision management-toepassingen.

De nieuwe functie stelt gebruikers in staat om voorspellende modellen te importeren en uit te voeren in Predictive Model Markup Language (PMML). Dit stelt bedrijven op hun beurt in staat om regels te automatiseren voor specifieke bedrijfsresultaten.

Bovendien zijn gebruikers in staat om voorspellende mogelijkheden op te nemen in Decision Model and Notation (DMN), om gegevens te analyseren en op basis daarvan te handelen, terwijl ze ook meer inzicht krijgen in het besluitvormingsproces van het geautomatiseerde systeem.

Bedrijven kunnen deze functie dus gebruiken om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals de GDPR, dat het recht op uitleg voor geautomatiseerde besluitvorming omvat.

Volgens Red Hat stellen geautomatiseerde systemen bedrijven in het algemeen in staat om veranderingen in het bedrijfslandschap beter te interpreteren en erop in te spelen.

Mike Piech, Middleware Vice President en General Manager bij Red Hat, meldt in een verklaring: “Met intelligente, geautomatiseerde systemen die steeds meer klantgerichte operaties uitvoeren, is de behoefte aan inzicht in hoe en waarom deze systemen beslissingen nemen belangrijker dan ooit”.

Micro-frontends

Deze functie is gericht op het ondersteunen van de samenwerking tussen bedrijfsanalisten en ontwikkelaars. Het stelt gebruikers in staat om applicaties te bouwen en in te zetten rond het automatiseren van processen en beslissingen.

Met de app builder-component in Process Automation van Red Hat, zijn gebruikers nu in staat om een micro-frontend-benadering te gebruiken om client-side interfaces voor proces- en beslissingsgebaseerde bedrijfsapplicaties te ontleden.

Deze micro-frontends kunnen onafhankelijk worden beheerd, zegt Red Hat.

Gebruikerservaring

Extra updates zijn onder andere geautomatiseerde operaties via L2 OpenShift Operators, verbeterde proceszichtbaarheid, continue proceszichtbaarheid, continue werking bij node failure en aanpasbare templates voor business resource-optimalisatie.

De functies zijn nu beschikbaar via Red Hat Process Automation.