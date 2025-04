Musks DOGE-team wil ‘mega API’ bouwen voor toegang tot IRS-data

Het team van Elon Musk om de Amerikaanse overheid efficiënter te maken, het zogenaamde Department of Government Efficiency (DOGE), organiseert een hackathon om een “mega API” te bouwen. Deze zou eenvoudige toegang moeten bieden tot gegevens van de Amerikaanse belastingdienst IRS. Het plan stuit op weerstand van IRS-medewerkers die aangeven dat de voorgestelde deadline technisch niet haalbaar is en het risico bestaat dat het de IRS-systemen zou kunnen ‘verlammen’.

Volgens Wired wil DOGE een application programming interface (API) creëren die het mogelijk maakt om IRS-data vanuit verschillende systemen naar één cloud-platform te verplaatsen. Dit platform zou fungeren als een nieuw ‘leescentrum’ voor alle IRS-gegevens.

Hackathon met IRS-engineers

Als onderdeel van dit plan nodigt DOGE tientallen IRS-engineers uit voor een evenement in Washington D.C. waar ze zullen samenwerken aan het bouwen van de API. Bij dit initiatief is naar verluidt ook Palantir Technologies betrokken, een bedrijf voor big data-analyse dat mede is opgericht door Peter Thiel, een langdurige bondgenoot van Musk.

DOGE wil de API binnen slechts 30 dagen gebouwd hebben. Een IRS-medewerker die met Wired sprak, gaf echter aan dat deze deadline “technisch niet mogelijk” is en waarschijnlijk de IRS-systemen zou “verlammen”.

Sleutelfiguren in het project

Volgens Wired zijn twee leidende DOGE-medewerkers betrokken bij de organisatie van de hackathon. Het gaat om Sam Corcos, een executive in de gezondheidstechnologie, en Gavin Kliger, een 25-jarige softwareingenieur die voorheen werkte bij Databricks en nu als speciaal adviseur fungeert bij het Office of Personnel Management. Corcos zou willen dat de IRS al zijn lopende engineeringwerk pauzeert en pogingen staakt om bestaande computersystemen te moderniseren.

Begin maart meldde The Washington Post dat Corcos persoonlijk had ingegrepen door de IRS te bevelen beperkingen op te heffen die het had geplaatst op Kligers toegang tot systemen. Kort daarna stelde hij een overeenkomst voor die het mogelijk zou maken IRS-gegevens te delen tussen meerdere overheidsinstanties.

Gevoelige data

Het plan zou uiteindelijk alle data binnen de IRS omvatten, waaronder namen, adressen en sociale security nummers, vergelijkbaar de BSN in Nederland, van Amerikaanse belastingbetalers. Ook zouden werkgevers- en belastingaangiftegegevens beschikbaar moeten komen binnen de API. Momenteel is de toegang tot deze systemen streng beperkt en krijgen IRS-medewerkers alleen toestemming op basis van een “need-to-know”-principe.

Of het voorgestelde API-plan van DOGE haalbaar is, valt nog te bezien. Een bron stelt dat het schematiseren van de IRS-data waarschijnlijk “jaren zou duren”. Bovendien voegde de bron toe dat “deze mensen geen ervaring hebben, niet alleen in de overheid, maar ook niet bij de IRS of met belastingen”.

Ondanks het gebrek aan ervaring en de nodige controverse laat DOGE zich tot op heden niet tegengehouden. Sinds de inauguratie van Trump in januari hebben DOGE-medewerkers zich langzaam een weg gebaand in de computersystemen van verschillende federale instanties, waaronder de Federal Trade Commission, de Social Security Administration en, meest recent, de afdeling U.S. Citizenship and Immigration Services. De focus op een efficientere overheid is groot. Bestaande mensen, processen en applicaties hebben geen enkele zekerheid over de toekomst. Het doel en het resultaat is wat telt, oude vertrouwde lange wegen er naartoe worden door DOGE afgesneden. In dit geval met een hackathon om te kijken hoe snel de IRS data beter toegankelijk gemaakt kan worden.

IT-systemen Nederlandse belastingdienst niet beter

Dat de IT-systemen van de Amerikaanse belastingdienst een uitdaging zijn is niet zo vreemd. Ook in Nederland werkt de belastingdienst nog met een IT-systeem uit de jaren 70. De BTW verhoging van 6 naar 9 procent heeft ongeveer vijf jaar gekost om door te voeren. Een nieuwe applicatie er bovenop bouwen die flink wat werkzaamheden uit handen neemt is dan geen gek idee. Als daarmee de kernapplicatie sneller wordt.