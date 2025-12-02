Zig-project weg bij GitHub wegens te veel AI

Het ontwikkelteam achter de Zig-programmeertaal meldt dat het na tien jaar afscheid neemt van GitHub. De organisatie verhuist haar hoofdrepository naar Codeberg. Dit is een non-profit Git-hostingdienst.

Volgens projectleider Andrew Kelly is de beslissing genomen vanwege aanhoudende technische problemen, vooral binnen GitHub Actions.

Een van de voorbeelden die Zig noemt, is een fout in het script safe_sleep.sh, dat in bepaalde omstandigheden 100 procent CPU gebruikte en niet meer stopte. Volgens berichtgeving van The Register werd het oorspronkelijke bugrapport hierover in april 2025 geopend, maar pas op 1 december 2025 gesloten, hoewel de feitelijke oplossing al in augustus was geleverd.

The Register wijst daarnaast op de oorsprong van de bug. Dat is een wijziging uit 2022 waarbij de POSIX-opdracht sleep werd vervangen door het script safe_sleep. Onder zware belasting kon dit script blijven hangen, waardoor runners onbruikbaar werden totdat iemand handmatig ingreep.

Zig stelt dat dergelijke problemen in GitHub Actions steeds vaker voorkwamen en dat het platform onvoorspelbaar taken inplande. In combinatie met het gebrek aan interventiemogelijkheden leidde dat tot een CI-keten (continuous integration-keten) die regelmatig vastliep. De stichting geeft aan dat investeren in extra hardware om die vertragingen te compenseren niet wenselijk was.

Zig verbiedt LLM’s

Daarnaast speelt het eigen beleid van de Zig Software Foundation mee. De organisatie heeft een strikt verbod op het gebruik van LLM’s en generatieve AI. GitHub integreert steeds meer AI-onderdelen in zijn platform, wat volgens Zig tot ongewenste interacties leidt. Door over te stappen op Codeberg hoopt de stichting een omgeving te krijgen die beter aansluit bij dat beleid.

De overstap naar Codeberg heeft ook gevolgen voor de financiële structuur van het project. GitHub Sponsors was jarenlang een belangrijke inkomstenbron voor de Zig Software Foundation. De organisatie beschouwt die afhankelijkheid nu echter als risicovol en vraagt donateurs hun terugkerende bijdragen onder te brengen bij Every.org, eveneens een non-profit. De bestaande sponsorenvoordelen binnen GitHub worden uitgefaseerd en moeten via Every.org opnieuw beschikbaar komen.

De migratie naar Codeberg is inmiddels voltooid. De GitHub-repository staat in leesmodus en de officiële bron voor de Zig-code is verplaatst naar Codeberg. Bestaande issues en pull requests blijven op GitHub staan. Nieuwe issues beginnen op Codeberg vanaf nummer 30000 om verwarring te voorkomen. De ontwikkelaars blijven openstaande items op GitHub behandelen.

Codeberg groeit fors

Ondertussen laat Codeberg een duidelijke groei zien: het aantal ondersteunende leden is sinds begin dit jaar verdubbeld tot meer dan 1.200.

Met de overstap wil Zig een stabielere, voorspelbare ontwikkelomgeving creëren, zonder afhankelijkheid van de technische keuzes of commerciële prioriteiten van GitHub.