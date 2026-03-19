Beter verbonden bedrijfstechnologie is essentieel voor de Nederlandse welvaart

Volgens PwC heeft Nederland 32 unicorns voortgebracht, waarmee het op de vierde plaats in Europa staat, een bewijs voor het innovatieve klimaat waarin ondernemers kunnen starten en doorgroeien. Bovendien constateert Atomico dat de financieringsniveaus in heel Europa jaar op jaar zijn gedaald, maar Nederland juist de grootste absolute toename in investeringen laat zien: 2,3 miljard euro in 2024 tegenover 1,66 miljard euro in 2023.

Toch schuilen er achter die unicorns honderden, misschien wel duizenden startups die er niet in zijn geslaagd om uit te groeien tot scale-ups — in Nederland blijkt namelijk dat nog maar zo’n 21,5 % van de startups echt doorgroeit tot de scale-up fase. Het dichten van de kloof tussen startups en scaleups is cruciaal. Hoe meer bedrijven die fase weten te doorbreken, hoe meer de Nederlandse economie kan groeien.

De onzichtbare belasting van de complexiteit

Waarom is opschalen zo moeilijk? Een deel van het antwoord ligt in de macro-economische omgeving: stijgende rente, inflatie en een tekort aan vaardigheden… Door de fluctuerende situatie rondom tarieven kan ook de internationale handel ingewikkelder worden.

Toch vertellen macro-economie en geopolitiek maar de helft van het verhaal. Het bedrijfsleven wordt steeds complexer. Scaleups moeten doorgaans een breed scala aan systemen integreren, soms wel 25 verschillende oplossingen binnen de organisatie. Van boekhouding en salarisadministratie tot marketing en salesmanagement: elk systeem heeft zijn eigen dataset en de apps werken niet altijd goed samen. In de praktijk betekent dit dat een groot deel van die data verloren gaat.

Met een gefragmenteerde werkomgeving verspil je meer dan alleen tijd. Het verzwakt ook het vermogen om goede beslissingen te nemen. Marketingteams zien niet hoe hun campagnes invloed hebben op het werkkapitaal en inkoopteams hebben geen zicht op de vraagcurve waarmee ze moeten plannen. Met zoveel obstakels ontstaat er in feite een verborgen belasting op groei, waarbij innovatie wordt afgeremd door de moeite die het kost om überhaupt door te blijven draaien. Maar AI zou daar een einde aan kunnen maken.

AI als besluitvormingsversterker

AI kan die vicieuze cirkel doorbreken, niet door beslissingen te maken voor leidinggevenden, maar door het besluitvormingsproces te verrijken en te versnellen. Door automatisch uiteenlopende databronnen te verbinden en te analyseren, kan AI sneller, helderder en met meer vertrouwen inzicht geven. Voor scaleups kan dat het verschil betekenen tussen stagnatie en acceleratie.

Zo zou een AI-tool bijvoorbeeld overtollige voorraad kunnen signaleren bij een e-commercebedrijf, en tegelijk passieve klanten identificeren die mogelijk wel reageren op een gerichte campagne. Door deze inzichten te combineren kan een bedrijf zijn voorraad opruimen, verspilling verminderen en de verkoop stimuleren.

Veerkrachtige bedrijven opbouwen

Grote ondernemingen kunnen zich gespecialiseerde innovatie- en insightteams veroorloven, maar scaleups vaak niet. Door AI toegankelijk te maken voor kleine en middelgrote bedrijven, wordt het speelveld gelijker. Met betere inzichten en snellere besluitvorming kunnen ook deze bedrijven kansen grijpen, groeiplannen maken en veerkracht opbouwen tegen marktschokken.

Ondersteuning is echter essentieel. Overheidsprogramma’s zoals de Nederlandse AI Coalitie (AIC4NL) spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook de private sector moet investeren. Het is niet genoeg om ondernemers alleen te helpen bij de start; we moeten hen ook helpen groeien, zonder dat complexiteit hen tegenhoudt.

Inzicht omzetten in impact

Er is weinig twijfel over dat AI nu al bedrijven en hele sectoren ingrijpend verandert. Maar de aandacht gaat meestal uit naar hoe startups AI gebruiken om alle aspecten van hun organisatie te beheren, of hoe grote ondernemingen AI ontwikkelen en integreren voor hun medewerkers en klanten. Ook scaleups moeten de voordelen ervan benutten.

In een volatiele economische omgeving is niets doen inmiddels het grotere risico. Wie nu als eerste stappen zet, ruilt complexiteit in voor duidelijkheid en geeft zijn teams de ruimte om zich te richten op klanten, nieuwe markten en innovatie. De bedrijven die AI vandaag als strategisch bezit beschouwen, zullen morgen bepalend zijn voor de Nederlandse economie.

Dit is een ingezonden bijdrage van Intuit. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.