OpenAI breidt Codex uit tot bredere ontwikkelassistent

OpenAI heeft een omvangrijke update uitgebracht voor Codex, de AI-assistent die door ontwikkelaars wordt gebruikt. Met de vernieuwing verschuift de rol van de tool van programmeerhulp naar een bredere digitale assistent die een groter deel van het softwareontwikkelproces ondersteunt.

De nieuwe mogelijkheden worden gefaseerd uitgerold. Zo kan Codex in de vernieuwde versie handelingen op de computer van de gebruiker uitvoeren, zoals klikken en typen, maar deze functie is voorlopig alleen beschikbaar op macOS en nog niet in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Ook onderdelen zoals personalisatie en geheugen worden daar later verwacht. Tegelijkertijd begeeft OpenAI zich nadrukkelijker in de concurrentiestrijd met Anthropic, waarvan de tool Claude Code door veel bedrijven als toonaangevend wordt gezien, stelt SiliconANGLE.

Waar Codex eerder vooral werd ingezet voor het genereren en analyseren van code, kan de software nu ook taken uitvoeren op de computer van de gebruiker zelf. De applicatie kan handelingen zoals klikken en typen overnemen en daarbij op de achtergrond opereren terwijl de gebruiker zijn eigen werkzaamheden voortzet. Volgens OpenAI maakt dit het mogelijk om applicaties te testen of wijzigingen in interfaces door te voeren, ook wanneer er geen directe API-koppelingen beschikbaar zijn. Meerdere agents kunnen gelijktijdig actief zijn zonder andere applicaties te verstoren.

Daarnaast krijgt Codex een sterkere integratie met andere softwaretools. De update introduceert ondersteuning voor diensten die binnen ontwikkelteams gangbaar zijn. Denk aan zoals voor codebeheer, projectmanagement en cloudinfrastructuur. Daarmee moet de AI beter in staat zijn om context te verzamelen en acties uit te voeren over verschillende platforms.

Uitbreiding van tooling en werkomgeving

Ook binnen de eigen omgeving van de applicatie zijn de mogelijkheden uitgebreid. Ontwikkelaars kunnen meerdere bestanden en terminalvensters tegelijk bekijken, pull requests beoordelen en verbinding maken met externe ontwikkelomgevingen via SSH. Een ingebouwde browser moet het eenvoudiger maken om front-end toepassingen en games te ontwikkelen en direct te testen. Daarmee volgt Codex vergelijkbare stappen als concurrent Claude Code, dat recent soortgelijke functionaliteit kreeg.

Een andere toevoeging is de mogelijkheid om met beeldmateriaal te werken. Codex kan afbeeldingen genereren en aanpassen binnen dezelfde workflow als waarin code wordt geschreven. Dit moet het ontwikkelen van visuele concepten en interfaces versnellen.

De update richt zich nadrukkelijk op langduriger en terugkerend werk. Gebruikers kunnen taken plannen die Codex op een later moment zelfstandig oppakt. Daarbij kan de software voortbouwen op eerdere gesprekken en context bewaren. Door integraties met externe tools kan Codex berichten uit Slack en agenda-afspraken analyseren. Op basis daarvan kan het takenlijsten samenstellen, zodat gebruikers minder tijd kwijt zijn aan planning.

In een volgende fase introduceert het bedrijf ook geheugenfunctionaliteit. Hiermee kan Codex voorkeuren en eerder verzamelde informatie onthouden. Volgens OpenAI moet dit ervoor zorgen dat toekomstige taken sneller en consistenter worden uitgevoerd, zonder dat uitgebreide instructies telkens opnieuw nodig zijn.

De vernieuwde versie van Codex kan daarnaast zelf suggesties doen voor vervolgacties. Door informatie uit projecten, gekoppelde tools en eerdere interacties te combineren, kan de software voorstellen doen over prioriteiten of openstaande werkzaamheden.