ABBYY: AI met een doel begint bij documenten

ABBYY-CEO Ulf Persson staat al bijna tien jaar aan het roer van het bedrijf achter Document AI. Hij hield zijn keynote op ABBYY Ascend (hierna Abbyy) 2026 in Nashville dit jaar voor een publiek van klanten, partners en professionals op alle niveaus. Techzine was aanwezig met als doel te begrijpen waar het bedrijf vandaan komt (met zijn wortels in Optical Character Recognition). Ook hopen we inzicht te krijgen in de toekomst van het Document AI-platform van de organisatie in het tijdperk van AI.

Persson en zijn team zeggen dat workflows die intensief afhankelijk zijn van documenten, nog steeds de drijvende kracht zijn achter veel bedrijven. Om de realiteit van moderne documentatiegegevens aan te pakken, maakt Abbyy gebruik van speciaal ontwikkelde Document AI-modellen. Daarbij komen ook domeinspecifieke vision language models (VLM’s) om de hoek kijken, die medewerkers in staat stellen om bedrijfskritische documenten nauwkeurig en met vertrouwen te lezen, te interpreteren en ernaar te handelen.

Het bedrijf zegt dat hoogwaardige documentintelligentie workflows op de schop doet op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, compliance en klantervaring. Over hoe Document AI past in IT-omgevingen zegt Persson dat Abbyy “echt van onderaf is getransformeerd” en dat die evolutie heeft plaatsgevonden om zich voor te bereiden op activiteiten in de hedendaagse cloud-native enterprise stack.

“We hebben in ons DNA een solide reputatie op het gebied van winstgevende groei, maar waarom is dat belangrijk? Het betekent dat we niemand anders nodig hebben om onze ontwikkeling te ondersteunen (hoewel we inderdaad eigendom zijn van private equity, zijn we baas over ons eigen lot)… dus vandaag de dag besteden we ongeveer 25% van al onze inkomsten aan R&D om ons platform verder te ontwikkelen,” aldus Persson. “Als we kijken naar hoe we AI vandaag de dag inzetten, betekent dit dat we meer en beter kunnen doen, en die vooruitgang vertaalt zich direct naar het feit dat onze klanten ook meer kunnen doen en op een flexibelere manier kunnen werken, ongeacht hun branche.”

Code is niet de gracht

Persson zegt dat code alleen niet langer het concurrentievoordeel is dat het vroeger was. Zijn favoriete uitdrukking is dat code niet de “moat” is, d.w.z. een omringende blokkerende factor die een bescherming van beperkingen rond een bepaald softwareproject trekt. Wat telt, is hoe een IT-softwarebedrijf daadwerkelijk presteert en hoe veilig het dat doet op de weg die voor ons ligt. Tegelijkertijd moet het openstaan voor de mogelijkheden van nieuwe AI-diensten die ongetwijfeld om de hoek liggen.

“Vanuit marktperspectief kwam het concept van Intelligent Document Processing (IDP) in het kielzog van de revolutie op het gebied van Robotic Process Automation (RPA), toen de technologie zelf populair werd. Wat er nu gebeurt, is de vraag hoe AI-aangedreven IDP een diepere betekenis zal krijgen en zich wellicht zal ontwikkelen (of zelfs zal verdwijnen en zal worden opgenomen in een geabstraheerde dienst) om een nieuwe rol te vervullen in bedrijfssoftware,” aldus Persson.

Agentic HITL

Hij merkt op dat, nu de verwachtingen van klanten steeds hoger worden, we het erover eens kunnen zijn dat AI het framework wordt voor alle IDP-diensten, inclusief agentic, human-in-the-loop (HITL)-implementaties.

“Alleen al omdat Abbyy al 30-35 jaar doet wat we doen (en alleen al omdat AI er nu is), geeft die staat van dienst op het gebied van documenttechnologie ons de best mogelijke uitgangspositie om AI doelgericht uit te rollen. Dat komt neer op betrouwbare intelligentiediensten met governance en ondersteuning,” aldus Persson.

Hij is van mening dat de kerncapaciteiten van de technologie van zijn bedrijf tegenwoordig veel “bindweefsel” omvatten. Een deel hiervan is afkomstig van Abbyy en een deel van partners. Dit helpt bij het creëren van een full-stack oplossing dat flexibiliteit vanaf het begin vooropstelt. Dit zijn voor de in Zweden geboren CEO de factoren die klanten helpen vooruitgang te boeken in de door hen gekozen markten zonder de angst voor vendor lock-in.

Documenten: “bread and butter”

Persson gaf het woord aan een van de spilfiguren van zijn kernteam en stelde Bruce Orcutt voor, Chief Marketing Officer bij Abbyy. De uitbundige Orcutt, technisch bekwaam en innemend, beschreef de huidige markt voor het bedrijf en hoe het bedrijf zich nog steeds richt op documenten als zijn broodwinning.

“Documenten hebben zoveel verschillende waarden in verschillende delen van elk bedrijf, maar in welke vorm ze zich ook manifesteren, ze hebben nog steeds beheer nodig om ze effectiever te maken en de straight-through-processing (STP) mogelijk te maken die ze nodig hebben om succesvoller te zijn,” zei Orcutt. “Onze kerncompetentie is het omzetten van elk stukje content in bruikbare data. Veel daarvan gebeurt in realtime.”

Over de manier waarop nieuwe technologieën nu worden geïntegreerd in het Abbyy-platform, zegt de CMO dat vertrouwen vanaf het begin is ingebouwd. De belangrijkste markten van de organisatie zijn financiële dienstverlening, gezondheidszorg en overheid… en met dat veeleisende klantenbestand om te bedienen, richt het team zich op het ontwikkelen van kerncompetenties, waaronder:

Computer vision

Beeldverbetering

Lay-out-analyse

OCR / ICR

Natural Language Processing (NLP)

Segmentatie

“Geen enkele organisatie heeft meer documenten in meer talen in meer zakelijke scenario’s gezien dan Abbyy, dat is gewoon een feit,” aldus Orcutt. “Dit betekent dat we een enorm bereik hebben wat betreft de compliancevereisten waarmee we weten hoe we moeten werken,” merkte hij op, waarna hij gebruikers uitnodigde om de Trust Portal van het bedrijf te bezoeken om te zien waar het voldoet aan wereldwijde compliance-normen.

DocLang, een betrouwbare abstractielaag

Tijdens de Abbyy Ascend-conferentie kondigde Abbyy nieuws aan samen met partners IBM en Red Hat. De organisaties hebben de oprichting aangekondigd van de DocLang-werkgroep onder de LF AI & Data Foundation van de Linux Foundation. Abbyy stelt dat wereldwijde industrieën een standaard documentstructuur voor AI nodig hebben om de wirwar van digitale documentformaten waarmee bedrijven werken, zoals PDF’s en JPEG’s, aan te pakken.

De bedrijven zeggen dat DocLang deze kritieke hiaten aanpakt door een betrouwbare abstractielaag te creëren tussen ongestructureerde documenten en intelligente AI-systemen. De standaard behoudt expliciet zowel de semantische betekenis als de geometrische lay-out in één enkel AI-native formaat. Het codeert daarnaast structurele elementen zoals koppen, alinea’s en tabellen samen met hun exacte positie op de pagina.

“DocLang is specifiek ontworpen om de uitdagingen van de sector aan te pakken met een minimale, gestandaardiseerde en AI-native methode voor het weergeven van documentstructuur, betekenis, lay-out en governance,” aldus Maxime Vermeir, vicepresident AI-strategie bij Abbyy. “Het is ontworpen voor efficiënte machineverwerking. Het biedt een voorspelbare structuur die is geoptimaliseerd voor moderne AI-tokenisatie- en modelleringstechnieken. Organisaties zullen een aanzienlijk verschil merken met een betrouwbaardere interpretatie, minder hallucinaties en lagere rekenkosten.”

Klososky: De geboorte van een nieuwe ‘synthetische soort’

Tijdens dit evenement was er een sessie met Scott Klososky in zijn rol als tech-evangelist, auteur, consultant en oprichter van Future Point of View.

Klososky benadrukte het enorme wantrouwen tegenover AI dat in heel Noord-Amerika heerst. In vergelijking met landen als India en China, die veel vertrouwen stellen in het potentieel van AI om nieuwe banen te creëren, vindt hij deze trend (op hoog niveau althans) vreemd, niet in het minst omdat de VS de controle en het eigendom heeft over zo veel van de toonaangevende AI-diensten en de onderliggende data-infrastructuren die deze ondersteunen.

“Wat als AI uiteindelijk het krachtigste is dat we ooit hebben uitgevonden?” zei Klososky. “We spreken vaak over synthetische intelligentie (AI die in softwaresystemen is ingebouwd) en fysieke intelligentie (AI die in fysieke apparaten is ingebouwd), en dat creëert een geheel nieuwe intelligentielaag… en dit zou ons in staat kunnen stellen te spreken over de geboorte van een nieuwe ‘synthetische soort’, vooral nu agents ons zo ver op de evolutiecurve voortstuwen.”

Over de volgende fase in het AI-tijdperk (en verwijzend naar een citaat van Sam Altman) denkt Klososky dat intelligentie binnenkort zal worden opgenomen in bedrijfssoftware en datadiensten, als een nutsvoorziening, net als elektriciteit of water.

De vraag voor gebruikers is nu misschien wel hoeveel intelligentie mensen willen omarmen. Klososky zegt dat (bijvoorbeeld) een behoorlijk slim persoon misschien een IQ van 130 heeft, maar dat die persoon met Claude, Gemini, ChatGPT, Grok of andere tools aan boord, iemand wordt die misschien wel een IQ van 160 heeft. Die verhoging is iets waar mensen rekening mee moeten houden, en bedrijven ook, d.w.z. van HR tot in alle afdelingen van een organisatie.

Een diepgaande analyse van DocLang

Het volgende redactionele gedeelte is ontleend aan een interview met CEO Persson zelf.

Techzine: U zegt dat PDF’s en JPEG’s “fundamenteel niet zijn afgestemd op AI-gebruik” en eigenlijk tools zijn voor menselijke ogen, niet voor machine-redenering. Kunnen we kwantificeren hoeveel deze misalignment bedrijven vandaag de dag kost, d.w.z. tellen we de kosten van hallucinaties, computationele overhead, mislukte automatiseringen of een ander aspect mee?

Ulf Persson: In onze benchmarks zien we een duidelijk beeld. Een LLM die bijvoorbeeld een PDF verwerkt voor een complex document, zoals een pakket met klinische studies, vertoont een hoger rekengebruik, hogere latentie en minder precisie en nauwkeurigheid. Daardoor mist het een groot deel van de tabel met de resultaten. Als uw aanvragen bij de autoriteiten voor goedkeuring gebruikmaken van deze resultaten, kunt u zich voorstellen wat de kosten zijn om dat achteraf te corrigeren.

Techzine: DocLang integreert “afdwingbare governance-controles” rechtstreeks in het document zelf – en dit omvat privacy, extractiebereik en toestemmingen voor modeltraining. Dat is een flinke reeks controles; is dit allemaal zo functioneel en solide als het klinkt?

Ulf Persson: De DocLang-standaard beschrijft al deze controles, zodat organisaties een duidelijk sjabloon hebben voor het waarborgen van naleving van de AVG, ISO 27701 en de EU-AI-wet (om er maar een paar te noemen). Door regels rechtstreeks in de documentlaag in te bedden, zorgt het ervoor dat privacy, extractiebereik en AI-trainingsmachtigingen worden gehandhaafd, waar het document ook terechtkomt, in tegenstelling tot andere documentformaten die geen controles hebben. Deze aanpak beveiligt gegevens bij de bron en biedt ondernemingen vertrouwen bij het opschalen van hun documentworkflows.

Techzine: Door een formaatstandaard open source te maken in plaats van deze als eigen eigendom te behouden, zouden sommigen kunnen zeggen dat u “infrastructuur weggeeft” aan een breder ecosysteem dat concurrenten omvat, waaronder AWS en Microsoft – wat is uw redenering en standpunt op dit punt?

Ulf Persson: Het standaardiseren van documentinfrastructuur zorgt voor echte interoperabiliteit, beveiliging en transparantie in het hele ecosysteem van de onderneming. Hoewel dit concurrenten in staat stelt de standaard te gebruiken, versnelt het vaststellen van een universele taal de innovatie in de sector en elimineert het beperkende vendor lock-in. Nu de kosten van overstappen snel tot nul dalen, kiezen we ervoor om te concurreren op basis van de meetbare bedrijfswaarde van onze speciaal ontwikkelde AI-oplossingen in plaats van te vertrouwen op beperkingen van eigen formaten.

Belangrijkste punten

Het centrale thema van elk Abbyy-evenement is natuurlijk documenten en hoe we die vandaag de dag gebruiken. Het nieuwe werk met de Linux Foundation (en IBM + Red Hat) is aantoonbaar behoorlijk indrukwekkend, d.w.z. geen enkele andere instantie zal waarschijnlijk proberen een dergelijke standaard vast te leggen, dus het zou wel eens een de facto laag in de moderne bedrijfsstack kunnen worden. Over het algemeen geeft het feit dat het bedrijf kan putten uit meer dan drie decennia aan digitalisering het zeker een geloofwaardig genoeg trackrecord, nu we het hebben over het coderen van elk deel van onze wereld voor de agentic engines die momenteel worden gebouwd.

