SpaceX koopt Cursor voor 60 miljard

SpaceX neemt Anysphere over, het bedrijf achter AI-codeertool Cursor, voor 60 miljard dollar. De overname volgt enkele dagen na de beursintroductie van SpaceX op de Nasdaq. Via de deal wil xAI, dat in februari met SpaceX fuseerde, een sterkere positie in de AI-codeermarkt veroveren. De afronding staat gepland voor het derde kwartaal van 2026.

Cursor is in 2022 opgericht door Anysphere in San Francisco. Inmiddels boekt het bedrijf jaarlijks zo’n 2,6 miljard dollar aan B2B-omzet. Die groei verliep snel: begin 2025 lag de Annual Recurring Revenue nog op 100 miljoen dollar, begin 2026 was dat al opgelopen tot meer dan 2 miljard dollar. Cursor trekt onder meer klanten aan bij de Fortune 500 en richt zich daarmee stevig op de enterprise-markt.

Net als GitHub Copilot en producten van OpenAI en Anthropic automatiseert Cursor coderen met behulp van AI. Die categorie geldt als een van de segmenten waar AI-bedrijven commercieel succes boeken.

xAI wil sterkere positie in codeermarkt

SpaceX fuseerde in februari 2026 met xAI, de maker van de Grok-chatbot. Die fusie werd afgerond op 6 mei 2026, waarbij xAI werd gewaardeerd op circa 250 miljard dollar. De overname van Cursor moet xAI een sterkere positie geven in de AI-codeermarkt.

Een ander voordeel van de deal is dat Cursor toegang krijgt tot meer rekenkracht. Cursor had eerder aangegeven dat het trainen van eigen AI-modellen beperkt werd door een tekort aan compute. Via xAI krijgt het toegang tot de Colossus-supercluster in Memphis.

SpaceX sloot de afgelopen weken ook deals met Anthropic en Google om datacapaciteit te verhuren, goed voor circa 26 miljard dollar per jaar gecombineerd. Beide overeenkomsten bevatten een opzegtermijn van 90 dagen.

SpaceX verwacht de overname in het derde kwartaal van 2026 af te ronden. Al in april had het bedrijf een optie bedongen om Cursor te kopen voor 60 miljard dollar of een samenwerking aan te gaan voor 10 miljard dollar.

Tip: xAI waarschuwt medewerkers: beperkt contact met Cursor