xAI waarschuwt medewerkers: beperkt contact met Cursor

xAI heeft zijn medewerkers via een interne richtlijn gevraagd om contact met medewerkers van AI-codeerassistent Cursor zoveel mogelijk te beperken. De instructie, verstuurd door general counsel James Burnham, stelt dat interacties met Cursor-personeel uitsluitend gericht mogen zijn op de uitvoering van een eerder aangekondigde technische samenwerking.

Dat weet Bloomberg. De richtlijn werd vorige week intern verspreid en is naar buiten gekomen via anonieme bronnen die bekend zijn met de zaak. Het nieuws volgt weken nadat bekend werd dat xAI een mogelijke overname van Cursor overweegt.

Burnham stelde in de communicatie dat contacten met Cursor-personeel niet verder mogen gaan dan nodig is voor de uitvoering van de technisch samenwerking die de twee bedrijven vorige maand aankondigden.

De twee bedrijven kondigden vorige maand een samenwerking aan op het gebied van AI-gestuurde softwareontwikkeling. Die samenwerking vormt nu het officiële kader waaraan medewerkers van xAI worden gehouden. Contact met Cursor-medewerkers mag enkel plaatsvinden voor zover het de uitvoering van die samenwerking dient, aldus Burnham.

Achtergrond: overname nog niet definitief

Eerder dit jaar nam SpaceX xAI officieel over, in een deal waarbij SpaceX werd gewaardeerd op circa 1 biljoen dollar en xAI op 250 miljard dollar. Daarna sloot het gecombineerde bedrijf een overeenkomst met Cursor waarbij SpaceX later dit jaar kan kiezen tussen een volledige overname voor circa 60 miljard dollar of een betaling van 10 miljard dollar voor gezamenlijke AI-ontwikkeling.

Cursor werd in 2022 opgericht en heeft inmiddels een jaarlijkse omzet die boven de 1 miljard dollar uitkomt. Ondanks de deal probeert Cursor enige afstand te bewaren van xAI, zo meldde The Information eerder. Een definitieve overname is dan ook nog niet afgerond.