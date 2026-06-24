Vercel lanceert eve en Passport voor AI-governance

Vercel heeft tijdens zijn jaarlijkse Ship-conferentie een nieuw open source framework voor AI-agents aangekondigd. Met eve wil het bedrijf de ontwikkeling van autonome AI-toepassingen vereenvoudigen. Tegelijk introduceert Vercel Passport, een beheerlaag die organisaties meer controle moet geven over AI-projecten die buiten de IT-afdeling om ontstaan.

AI-agents behoren momenteel tot de belangrijkste ontwikkelingen binnen de AI-markt. Met eve richt Vercel zich op ontwikkelaars die dergelijke toepassingen willen bouwen zonder zich uitgebreid bezig te houden met de onderliggende infrastructuur. Het framework neemt volgens DevClass veel technische complexiteit rond sandboxing, contextbeheer en uitvoering uit handen.

Eve maakt gebruik van TypeScript en Markdown en draait agents standaard in geïsoleerde virtuele machines. Het framework bevat daarnaast hulpmiddelen voor het testen en beoordelen van agentgedrag. De broncode is beschikbaar als open source onder de Apache 2.0-licentie.

Vercel CTO Malte Ubl stelt dat ontwikkelaars zich vooral moeten kunnen richten op de functionaliteit van een agent, terwijl het framework de operationele aspecten automatisch afhandelt. Daardoor wordt het bouwen van agents volgens hem aanzienlijk toegankelijker.

Hoewel eve standaard integreert met het cloudplatform van Vercel, benadrukt het bedrijf dat ontwikkelaars niet aan die omgeving vastzitten. Het framework ondersteunt verschillende modelproviders en kan ook lokaal worden uitgevoerd.

Voor de koppeling met AI-modellen gebruikt eve de bestaande AI SDK van Vercel. Daarnaast biedt het bedrijf een AI Gateway die meerdere modelleveranciers via één interface toegankelijk maakt. Wanneer een model tijdelijk niet beschikbaar is, kan automatisch naar een alternatief worden overgeschakeld.

Passport tegen schaduw-AI

Naast eve introduceerde Vercel verschillende functies voor zakelijke klanten. Daarbij staat Passport centraal, een identiteitslaag die applicaties en AI-agents koppelt aan bestaande systemen voor identiteits- en toegangsbeheer, zoals Microsoft Entra en Okta.

Volgens Vercel groeit het aantal medewerkers dat met behulp van AI zelfstandig applicaties ontwikkelt. Omdat AI-assistenten daarbij regelmatig kiezen voor populaire technologieën zoals Next.js en hosting via Vercel, ontstaan steeds vaker toepassingen die buiten het zicht van de IT-afdeling blijven. Passport moet organisaties helpen om dergelijke projecten beter te beheren en te beveiligen.

Het nieuwe enterprise-aanbod omvat daarnaast Connect voor tokenbeheer, Enterprise Managed Users voor centraal gebruikersbeheer en Bring Your Own Cloud (BYOC). Met die laatste optie kunnen organisaties het Vercel-platform gebruiken op AWS-infrastructuur die zij zelf beheren.

Concurrentie in ontwikkelaarsmarkt

Met de nieuwe aankondigingen zoekt Vercel nadrukkelijk de concurrentie op met partijen als AWS en Cloudflare. Het bedrijf positioneert zich als een platform dat gebruikmaakt van gangbare technologieën zoals Node.js, Python en PostgreSQL, in plaats van een volledig eigen runtime-omgeving.

De introductie van eve laat zien dat Vercel zich niet langer uitsluitend richt op webapplicaties, maar ook een rol wil spelen in de snelgroeiende markt voor AI-agents. Tegelijk probeert het bedrijf een antwoord te bieden op een nieuw probleem binnen organisaties: de opkomst van schaduw-AI, waarbij medewerkers met behulp van generatieve AI applicaties bouwen buiten de bestaande governance- en beveiligingsprocessen om.