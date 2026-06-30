groundcover maakt observability-agent veelzijdiger

groundcover heeft Agent Mode uitgebreid met zogeheten Connectors, waarmee de AI-assistent niet alleen observability-data analyseert, maar ook acties kan uitvoeren in ontwikkel- en samenwerkingstools zoals GitHub, Slack, Linear, Cursor en Claude Desktop.

Agent Mode is de AI-assistent die onderdeel uitmaakt van het observability-platform van groundcover. De functie kan in natuurlijke taal vragen beantwoorden over logs, traces, metrics, Kubernetes-events en andere telemetrygegevens. Zo kan de agent incidenten onderzoeken, de oorzaak van storingen achterhalen of dashboards en monitoringregels opstellen.

Met de nieuwe Connectors kan de AI-agent ook buiten het observability-platform handelen. Engineers kunnen de agent bijvoorbeeld codevoorstellen laten doen, pull requests laten aanmaken of taken beheren in externe applicaties. De AI gebruikt daarbij de toegangsrechten van de betreffende gebruiker, zodat alleen acties worden uitgevoerd waarvoor die persoon bevoegd is.

Eigen cloudomgeving

Volgens groundcover blijft Agent Mode draaien binnen de eigen cloudomgeving van de klant, een architectuur die het bedrijf aanduidt als Bring Your Own Cloud (BYOC). Daardoor hoeven telemetrygegevens niet naar de infrastructuur van de leverancier te worden verplaatst. De AI analyseert de gegevens waar deze zich al bevinden.

Daarnaast introduceert groundcover centrale beheermogelijkheden voor organisaties. Beheerders kunnen bepalen welke externe AI-diensten, MCP-koppelingen en connectors beschikbaar zijn. Alle acties van de AI-agent zijn gekoppeld aan een specifieke gebruiker en vallen onder de bestaande rolgebaseerde toegangsrechten.

Aanpasbare AI-agent

Nieuw is ook de mogelijkheid om Agent Mode uit te breiden met eigen vaardigheden. Organisaties kunnen de AI voorzien van interne runbooks, operationele procedures en andere werkwijzen, zodat de agent beter aansluit op bestaande processen.

Via ondersteuning voor het Model Context Protocol (MCP) kan Agent Mode bovendien samenwerken met externe AI-agenten. Daarmee wil groundcover observabilitygegevens rechtstreeks beschikbaar maken binnen de ontwikkeltoolchain, zonder dat engineers tussen verschillende applicaties hoeven te schakelen.

Met deze uitbreiding sluit groundcover aan bij een bredere ontwikkeling in de observabilitymarkt. Steeds meer leveranciers combineren AI met monitoringplatforms, maar groundcover zet nadrukkelijk in op AI-agenten die niet alleen analyses uitvoeren, maar ook concrete acties kunnen ondernemen binnen de dagelijkse ontwikkelomgeving. De nieuwe mogelijkheden worden automatisch beschikbaar gesteld aan de ruim tweehonderd klanten van het platform.