Dynatrace biedt ontwikkelaars nieuwe observability-tools

Dynatrace heeft een nieuwe ontwikkelaarstools en agentic AI-mogelijkheden aangekondigd. Hierdoor moet het observability-platform evolueren van passieve inzichten naar een intelligente controlelaag die software delivery in realtime begeleidt en beschermt.

Cloud-native architecturen, AI-assistentie en agentic systemen versnellen software releases, maar brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Volgens recent onderzoek van Dynatrace is productontwikkeling de snelst groeiende use case voor agentic AI. Maar liefst 42 procent van de organisaties gebruikt het al in klantgerichte digitale producten, terwijl nog eens 31 procent uitbreiding plant in de komende vijf jaar.

Dat vraagt om meer dan alleen zichtbaarheid. Teams hebben realtime controle nodig om met vertrouwen te handelen, risico’s te beheersen en applicaties stabiel te houden op enterprise-schaal. De nieuwe mogelijkheden van Dynatrace verenigen frontend, backend, AI-telemetrie, databases, cloud en mobiel in één ontwikkelaarsgerichte ervaring.

Nieuw: frontend, mobiel en feature-level controls

De gemoderniseerde frontend-ervaring bundelt RUM-data in Grail, de centrale data lakehouse van Dynatrace. Nieuwe apps, waaronder Error Inspector, moeten ontwikkelaars dieper inzicht geven in real user behavior en problemen sneller laten troubleshooten.

Voor mobiele ontwikkelaars komt er nieuwe diagnostiek om Application Not Responding (ANR)-events en crashes sneller te lokaliseren. Die context moet debugging versnellen en app-stabiliteit verbeteren.

Dynatrace bouwt ook direct voort op de overname van DevCycle eerder deze maand. Die tool brengt feature-level runtime controls die continu gedrag valideren, risico’s verminderen en automatisch reageren op problemen vanaf development tot in productie.

Daarnaast introduceert Dynatrace end-to-end traces die AI-calls, applicatieservices, databases en cloud-infrastructuur aan elkaar koppelen. Dat moet duidelijkheid bieden terwijl AI-gedreven workloads het trace-volume verhogen.

Agentic workflows en IDE-integraties

Agentic workflows en de nieuwe Dynatrace MCP Server stellen ontwikkelaars en AI-agents in staat om veilig te handelen op realtime observability-data. MCP-ondersteuning voor Claude, AWS Bedrock AgentCore en Azure AI Foundry levert veilige automatisering in multi-cloud en multi-AI-omgevingen.

De Live Debugger krijgt ondersteuning voor verschillende IDE’s, waaronder Windsurf en Cursor. Die integratie brengt live debugging direct in de programmeeromgeving, wat development en troubleshooting stroomlijnt.

Door delivery, runtime control en inzichten op één platform te verenigen, krijgen ontwikkelaars directe controle over hoe software zich in productie gedraagt. Zo kunnen ze veilig experimenteren, snel reageren en real-world signalen omzetten in business impact. Een aantal verbeteringen is direct beschikbaar, andere volgen in de komende tijd.

