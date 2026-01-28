Dynatrace Intelligence brengt Autonomous Operations stap dichterbij

Dynatrace heeft Dynatrace Intelligence gelanceerd, een systeem dat deterministische AI en agentic AI combineert. Het platform moet organisaties helpen bij de overgang van reactieve naar autonome operaties.

Dynatrace Intelligence staat als nieuw agentic operations system centraal tijdens de Perform-conferentie van het observability-bedrijf. Het is gebouwd om dynamische AI-workloads te observeren en optimaliseren. Het platform moet organisaties in staat stellen veerkrachtigere applicaties te bouwen en klantenervaringen te verbeteren.

De kernvernieuwing zit in de combinatie van twee AI-benaderingen. Deterministische AI levert precieze inzichten op basis van real-time causale context. Agentic AI kan op zijn beurt veilig redeneren, beslissingen nemen en acties uitvoeren binnen gedefinieerde grenzen. Die twee technieken worden binnen het operating system gecombineerd.

Het systeem draait op het Dynatrace-platform. Dat omvat Grail, de uniforme data lakehouse die metrics, logs, traces, events en business data opslaat. Daarnaast gebruikt het Smartscape, de real-time dependency graph die automatisch relaties in kaart brengt.

Dynatrace benchmarkte een externe SRE (site reliability engineer)-agent die samenwerkte met zijn deterministische agents. Problemen werden tot twaalf keer vaker opgelost, drie keer sneller en tegen de helft van de kosten vergeleken met tests zonder deterministische agents.

Gespecialiseerde agents voor verschillende domeinen

Bij de introductie van Dynatrace Intelligence horen ook nieuwe domeinspecifieke AI-agents voor SRE’s, ontwikkelaars en securityteams. Ze moeten organisaties helpen real-time observability-inzichten om te zetten in volledig autonome operaties. De agents zijn gebouwd op Dynatrace Intelligence. Het systeem werkt met verschillende typen agents die elk een specifieke functie vervullen. Domain agents coördineren end-to-end uitkomsten voor SRE, DevOps, business observability en security operations. Assist agents interpreteren situaties en begeleiden gebruikers via natuurlijke taal door de beste vervolgacties.

Daarnaast zijn er agents voor fundamentele mogelijkheden, zoals causaal redeneren, voorspellingen en real-time intelligence. Agentic workflows orkestreren complexe doelen met policy-driven controls. Tot slot zorgen ecosystem agent integraties ervoor dat Dynatrace Intelligence samenwerkt met externe systemen.

De agents mobiliseren automatisch wanneer ze geactiveerd worden door gedetecteerde anomalieën of verzoeken van gebruikers. Ze beoordelen de context, bepalen de urgentie en coördineren vervolgstappen. Acties worden direct uitgevoerd via tools die teams al gebruiken voor communicatie en work tracking.

Ecosysteem van agents

Bedrijven kunnen ingebouwde en partner-agents orkestreren. Het platform heeft bidirectionele integraties met ServiceNow, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Atlassian Jira, GitHub en Red Hat.

De agentic architectuur bestaat daarnaast uit meerdere lagen. Agents leveren fundamentele capaciteiten voor vertrouwde operationele context via causaal redeneren en real-time intelligence. Andere agents breiden teams uit met inzicht en begeleiding voor specifieke functiegebieden. Ecosystem-agents verbinden met partnerplatforms en breiden de scope van autonome acties uit.

Van inzichten naar autonomie

Met Dynatrace Intelligence kunnen organisaties self-healing systemen realiseren in dynamische, AI-gedreven omgevingen. Het platform ondersteunt proactieve preventie, herstel en optimalisatie. Teams blijven de controle houden terwijl het systeem operationele complexiteit op de achtergrond beheert.

Dynatrace benadrukt bedrijven te ondersteunen in een gefaseerde reis naar autonomie. Organisaties kunnen starten met AI-gedreven inzichten en aanbevelingen. Vervolgens kunnen ze automatisering gebruiken voor gecontroleerde operaties met menselijk toezicht. Uiteindelijk kunnen ze overstappen naar volledig autonome operaties met waarborgen en controles.

“Agentic AI biedt enorm potentieel, maar veel bedrijven worstelen nog om ervoor te zorgen dat het betrouwbaar, veilig en consistent presteert in real-world omgevingen”, aldus Bernd Greifeneder, Chief Technology Officer en oprichter van Dynatrace. “Dynatrace Intelligence fuseert deterministische en agentic AI, elimineert giswerk en levert AI-powered observability waar organisaties op kunnen vertrouwen.”

Tip: Dynatrace gaat van APM en observability naar Autonomous Intelligence