“Drie jaar LTS-ondersteuning voor .NET is te kort”

Microsoft krijgt kritiek op het ondersteuningsbeleid van .NET. Volgens ontwikkelaars sluit de huidige levenscyclus van het platform onvoldoende aan op de upgradecycli van grote organisaties. Daardoor blijven veel bedrijven vasthouden aan verouderde versies of zelfs aan het klassieke .NET Framework.

Een nieuwe discussie op GitHub brengt een oude frustratie opnieuw naar boven, meldt DevClass. Sinds de introductie van het moderne .NET brengt Microsoft jaarlijks een nieuwe hoofdversie uit. Alleen de even versies krijgen Long-Term Support (LTS), die drie jaar duurt. Oneven versies ontvangen twee jaar ondersteuning.

Volgens de initiatiefnemer van de discussie vormt juist die driejarige LTS-periode het probleem. Tegen de tijd dat een nieuwe LTS-versie beschikbaar is, zijn al twee van de drie ondersteuningsjaren van de vorige LTS verstreken. Organisaties houden daardoor slechts ongeveer een jaar over om hun applicaties te migreren voordat de oude versie het einde van de ondersteuning bereikt.

Upgradevenster te klein

Voor ondernemingen is een jaar vaak onvoldoende. Niet alleen moeten eigen applicaties worden aangepast en getest, ook afhankelijkheden van externe softwareleveranciers spelen een rol. Bovendien moeten implementaties vaak zorgvuldig worden gepland om bedrijfsprocessen niet te verstoren.

Een andere ontwikkelaar meldt dat telemetrie van zijn software laat zien dat ongeveer de helft van de geïnstalleerde omgevingen nog draait op .NET-versies waarvan de ondersteuning inmiddels is afgelopen. Volgens hem kiezen veel organisaties daarom liever voor het oudere .NET Framework, dat dankzij de koppeling aan de levensduur van Windows aanzienlijk langer ondersteuning krijgt.

Die keuze wordt echter steeds lastiger. Moderne ontwikkelframeworks, waaronder ASP.NET Core, ondersteunen .NET Framework niet meer. Ook steeds meer bibliotheken laten het platform achter zich.

Al jaren onderwerp van discussie

De kritiek is niet nieuw. In 2023 kaartten ontwikkelaars hetzelfde probleem al aan. Microsoft verdedigde destijds de huidige levenscyclus door te stellen dat een kortere ondersteuning ontwikkelteams meer ruimte geeft om nieuwe functionaliteit te ontwikkelen. Volgens programmamanager Richard Lander heeft Microsoft langere ondersteuning en betaalde verlengde ondersteuning wel overwogen, maar uiteindelijk besloten uitsluitend het huidige gratis ondersteuningsmodel aan te bieden.

Dat beleid wijkt af van sommige andere ontwikkelplatforms. Java biedt voor LTS-versies vijf jaar reguliere ondersteuning, die bovendien vaak tegen betaling kan worden verlengd. Ook Python levert voor iedere release vijf jaar beveiligingsupdates.

.NET Framework blijft relevant

De beperkte ondersteuning van modern .NET lijkt er mede voor te zorgen dat veel organisaties .NET Framework langer blijven gebruiken dan Microsoft waarschijnlijk had voorzien. Dat bleek ook eerder dit jaar tijdens een discussie over het beëindigen van de ondersteuning voor .NET Framework in de Microsoft.Data.Sqlite-bibliotheek. Daarbij wezen ontwikkelaars erop dat .NET Framework 4.8 en .NET Standard 2.0 momenteel nog altijd de aantrekkelijkste opties zijn voor organisaties die langdurige stabiliteit belangrijker vinden dan snelle adoptie van nieuwe .NET-versies.

Vooralsnog heeft Microsoft geen aanwijzingen gegeven dat het de huidige LTS-cyclus wil verlengen. Daardoor lijkt de spanning tussen een snel innovatieproces en de behoefte van ondernemingen aan langdurige stabiliteit voorlopig te blijven bestaan.