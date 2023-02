Gebruikers kunnen nu eenvoudig elke .NET-applicatie upgraden naar de nieuwste versie van .NET. De upgrade kan gelden voor zowel .NET Framework als .NET Core web en desktop apps. Sommige projecttypes zijn echter nog in ontwikkeling en zullen in de toekomst worden vrijgegeven.

De bijgewerkte .NET 6 (Long Term Support-versie) en .NET 7 (Standard Term Support-versie) bieden verbeterde prestaties en toegang tot de nieuwste functies en mogelijkheden. .NET Core 3.1, een eerdere versie, bereikte het einde van de ondersteuning in december 2022.

Wat betreft welke versie je moet gebruiken, raadt Microsoft aan om te porten naar .NET 6 of .NET 7. Versie .NET 6 heeft een langere ondersteuningstijd, terwijl .NET 7 de nieuwste is en nieuwere functies biedt.

Upgrade-assistent

Microsoft brengt elk jaar in november een nieuwe versie van .NET uit, met telkens 3 jaar ondersteuning. Dit betekent dat gebruikers ofwel op de nieuwste technologie kunnen blijven en jaarlijks kunnen upgraden, ofwel eens in de 2-3 jaar kunnen overstappen van LTS naar LTS. De Upgrade Assistant tool vereenvoudigt het upgradeproces, dat met name vanaf .NET Framework ingewikkeld was. De nieuwe uitbreiding biedt een uniforme upgrade-ervaring voor elk projecttype binnen Visual Studio.

De Upgrade Assistant zorgt voor de techniek, maar gebruikers moeten er wel rekening mee houden dat ze wat handmatige nabewerking moeten doen. Hoewel de Upgrade Assistant probeert om fouten in de code automatisch te repareren, is het mogelijk om ze allemaal te detecteren en op te lossen. Gebruikers moeten mogelijk extra wijzigingen aanbrengen voordat ze de code kunnen compileren. Ook zal men grondig moeoten testen om er zeker van te zijn dat de code blijft werken zoals verwacht.

Wat is er nog meer nieuw?

Ondersteunde applicatietypes zijn ASP.NET, klassebibliotheken, console, WPF en WinForms. Migratie types in ontwikkeling zijn Xamarin naar .NET MAUI migratie, UWP naar WinUI migratie, en WCF naar WCF Core migratie.

De Upgrade Assistant ondersteunt drie upgrade types: in-place, side-by-side, en side-by-side incremental. De incrementele upgrade is handig voor webapplicaties, zodat gebruikers upgrades kunnen combineren met functieontwikkeling en hun items één voor één naar .NET 6/7 kunnen verplaatsen zonder de app te slopen.

Microsoft’s Upgrade Assistant biedt een handig hulpmiddel voor het upgraden naar de nieuwste .NET, en gebruikers worden aangemoedigd om het zelf uit te proberen.

