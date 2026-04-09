Einde nadert voor ASP.NET Core 2.3 op .NET Framework

Microsoft heeft aangekondigd dat ASP.NET Core 2.3 op 7 april 2027 het einde van zijn ondersteuningsperiode bereikt. Vanaf dat moment stopt het bedrijf volledig met het leveren van beveiligingsupdates, bugfixes en technische ondersteuning voor deze versie van het framework.

De aankondiging volgt de gebruikelijke lifecycle-regels van Microsoft, waarbij ontwikkelaars minimaal twaalf maanden vooraf worden geïnformeerd over het stopzetten van ondersteuning voor tools. ASP.NET Core 2.3 valt onder deze categorie en krijgt daarmee nog een beperkte overgangsperiode.

Op dit moment wordt ASP.NET Core 2.3 nog ondersteund in combinatie met .NET Framework, zolang de gebruikte frameworkversie zelf binnen de supporttermijn valt. Die koppeling vervalt echter volledig na april 2027, ongeacht de onderliggende versie. Opvallend daarbij is dat .NET Framework zelf wél ondersteund blijft als onderdeel van Windows, wat het einde van ASP.NET Core 2.3 des te nadrukkelijker een gerichte keuze maakt.

De achtergrond van deze versie is bovendien minder rechtlijnig dan de naam doet vermoeden. ASP.NET Core 2.3 is feitelijk een heruitgave van versie 2.1, bedoeld om eerdere compatibiliteitsproblemen op te lossen. Daarmee week Microsoft af van gebruikelijke versiepraktijken, wat bij sommige ontwikkelaars voor verwarring en frustratie zorgde.

Voor organisaties verandert er functioneel gezien weinig op de einddatum zelf. Applicaties blijven gewoon draaien, maar worden daarna niet langer voorzien van beveiligingsupdates. Daarmee neemt het risico op kwetsbaarheden toe, terwijl ook ondersteuning vanuit Microsoft wegvalt. Daarnaast worden de betreffende packages officieel als verouderd aangemerkt.

Onderhoud legacy weegt zwaar voor Microsoft

Volgens berichtgeving van The Register speelt ook een bredere strategische afweging mee. Microsoft zou het onderhoud van oudere varianten als kostbaar beschouwen, waarbij resources liever worden ingezet voor de doorontwikkeling van moderne .NET-versies. Tegelijk benadrukt het bedrijf dat ondersteuning voor ASP.NET Core op .NET Framework altijd bedoeld was als tijdelijke migratiestap.

Die positionering ligt gevoelig. Sommige gebruikers ervaren het besluit als een abrupte koerswijziging, mede omdat versie 2.3 juist werd geïntroduceerd om migratieproblemen te verzachten. Door de classificatie als “tool” kan Microsoft echter volstaan met een relatief korte aankondigingstermijn van twaalf maanden, aldus The Register.

Microsoft benadrukt dat een migratie naar een nieuwere versie van .NET de beste route is. Moderne versies bieden volgens het bedrijf duidelijke verbeteringen op het gebied van prestaties, beveiliging en ontwikkelproductiviteit. Als aanbevolen doel noemt het onder meer .NET 10, een long-term support release die bovendien cross-platform inzetbaar is.