Patrick Vandenameele volgt Luc Van den hove op als CEO van imec

Patrick Vandenameele wordt in april 2026 de nieuwe CEO van onderzoekscentrum imec. Hij neemt het stokje over van Luc Van den hove, die na 17 jaar leiding het voorzitterschap van de raad van bestuur overneemt.

Voorzitter Toon De Proft ziet in de nieuwe samenstelling een winnende combinatie. “Patrick en Luc vormen in hun nieuwe rollen het team dat imec vooraan houdt in onderzoek en innovatie.”

Patrick Vandenameele (1973) heeft diepe wortels bij imec. In 1996 startte hij als onderzoeker in draadloze communicatie na zijn PhD in elektrotechniek aan de KU Leuven. Na een internationale carrière als deeptech-ondernemer keerde hij in 2017 terug om imec’s venturing-activiteiten te versterken. Sinds 2021 vormde hij als Executive Vice President en Co-Chief Operating Officer mee de R&D-strategie.

Cruciale timing

De wisseling komt op een belangrijk moment. “Imec staat waar artificial intelligence en systeemtechnologieën de toekomst van onze industrie bepalen”, stelt Van den hove. “Patrick beschikt over de juiste vaardigheden en technologische visie die imec nodig heeft voor dit nieuwe tijdperk.”

Vandenameele benadrukt de kansen rond AI en geavanceerde hardware. “De mogelijkheden op het snijvlak van artificial intelligence en geavanceerde hardware zijn buitengewoon”, zegt hij. Als wereldleider in nano-elektronica en digitale technologieën wil imec deze transitie vormgeven.

De Raad van Bestuur van imec heeft de overgangsperiode twee jaar lang voorbereid. Van den hove zal als nieuwe voorzitter strategische begeleiding blijven bieden en zich richten op belangrijke stakeholdermanagement. Deze aanpak garandeert continuïteit in de samenwerking met partners.

