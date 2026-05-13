Red Hat maakt Ansible de ’trusted execution layer’ voor agentic AI

Red Hat heeft Ansible Automation Platform 2.7 aangekondigd met een nieuwe Automation Orchestrator in tech preview. Het platform combineert task-based, event-driven en AI-gestuurde automatisering in één gecontroleerde workflow, zodat organisaties bestaande playbooks kunnen inzetten als fundament voor AI-gedreven IT operations.

Het platform profileert zich nu als ’trusted execution layer’ waarlangs AI-agents en bestaande IT-automatisering samenkomen. Niet als vervanging van bestaande workflows, maar als de verbindende laag die AI-inzichten omzet in concrete, auditeerbare acties.

Drie modi, één besturingslaag

De Automation Orchestrator maakt het mogelijk om task-based automation (bijvoorbeeld servers patchen), event-driven reacties op observabilitysignalen en AI-gestuurde aanbevelingen te combineren in één workflow. Ongeacht de herkomst van een actie, of dat nu een mens is, een event of een AI-agent, doorloopt alles dezelfde RBAC (Role-Based Access Control)-controles, dezelfde goedkeuringsmechanismes en hetzelfde auditspoor.

Dat is ook het governanceverhaal van Red Hat. Een AI-agent kan een situatie analyseren en een actie aanbevelen, maar het is altijd een vooraf goedgekeurd, menselijk gecureerd playbook die daadwerkelijk op de infrastructuur wordt uitgevoerd. Het vertrouwen in AI bepaalt hoeveel menselijke goedkeuring er nodig is. In een ontwikkelomgeving kan die stap worden overgeslagen, in productie blijft hij standaard aanwezig.

Versie 2.7 bouwt daarop voort met de trusted execution layer.

MCP-server en AIOps-versnelling

Een andere toevoeging is de Model Context Protocol (MCP)-server voor Ansible. Daarmee kunnen AI-tools van derden en de eigen Red Hat AI-tools rechtstreeks communiceren met het platform, zonder maatwerkkoppelingen. Teams injecteren organisatiespecifieke policies en technische best practices in de RAG-pipeline, waardoor AI-antwoorden zijn afgestemd op de eigen omgeving. Die ‘bring-your-own-knowledge’-functie bouwt voort op Retrieval-Augmented Generation.

Voor AIOps introduceert Red Hat opinionated solution guides voor partners IBM Instana Observability, ServiceNow en Splunk. In plaats van zelf integraties te moeten bouwen, krijgen teams een begeleid startpunt dat detectie, analyse en remediatie aan elkaar koppelt. Red Hat kondigt aan dat meer partners volgen.

Ansible Lightspeed, nauw verbonden aan Event-Driven Ansible, wordt met versie 2.7 uitgebreid naar andere LLM’s. Organisaties kunnen zo het model inzetten dat al aanwezig is in hun enterprise.

Self service, dashboards en identiteitsbeheer

Naast de AI-integraties bevat versie 2.7 ook verbeteringen op operationeel vlak. De automation portal krijgt vereenvoudigde workflows zodat teams content sneller kunnen ontwikkelen en verpakken, inclusief een visuele execution environment builder. Met het automation dashboard kunnen organisaties ROI-metrics en prestatie-inzichten direct bekijken op basis van eigen data.

Op het vlak van security functioneert het platform nu als OpenID Connect (OIDC)-authenticatieprovider voor HashiCorp Vault. Elke taak krijgt een kortlevend, taakspecifiek token, waardoor statische serviceaccounts verdwijnen. Dat gaat credential sprawl tegen en is relevant voor organisaties die werken in zero trust-omgevingen.

Ansible Automation Platform 2.7 zal de komende weken beschikbaar zijn. De Automation Orchestrator volgt later dit jaar.