Microsoft verstevigt samenwerking met SK Hynix rond eigen AI-chips

Microsoft verstevigt zijn samenwerking met het Zuid-Koreaanse geheugenchipbedrijf SK Hynix als onderdeel van de bredere strategie om minder afhankelijk te worden van AI-hardware van NVIDIA.

Dat melden Zuid-Koreaanse media op basis van bronnen rond de besloten CEO Summit 2026 van Microsoft in Redmond. Neowin citeert die media in een eigen artikel.

Tijdens het meerdaagse evenement schuiven ongeveer honderd internationale bestuurders en beleidsmakers aan om te spreken over generatieve AI, cloudinfrastructuur en de groeiende vraag naar AI-datacenters. Volgens de berichtgeving neemt ook topman Kwak Noh-Jung van SK Hynix deel aan gesprekken met Microsoft-CEO Satya Nadella en medeoprichter Bill Gates.

De aanwezigheid van de SK Hynix-topman onderstreept volgens ingewijden hoe belangrijk het bedrijf is geworden binnen Microsofts eigen AI-chipstrategie. Microsoft probeert al langer meer controle te krijgen over de infrastructuur achter AI-diensten, mede door zelf ontwikkelde chips in te zetten naast GPU’s van NVIDIA.

Daarbij speelt de Maia 200 een belangrijke rol. Dat is Microsofts eigen inference-accelerator voor AI-workloads, die eerder dit jaar in gebruik werd genomen in een datacenter in Des Moines, Iowa. Volgens betrokkenen levert de hardware een betere prijs-prestatieverhouding op dan eerdere generaties AI-systemen binnen Microsofts infrastructuur.

SK Hynix levert volgens de berichtgeving exclusief het high-bandwidth memory voor de Maia 200. De chip beschikt over zes geheugestacks van elk 36 GB, goed voor een totale capaciteit van 216 GB en een geheugenbandbreedte van 7 TB per seconde. Zulke configuraties zijn bedoeld om grote AI-modellen sneller en consistenter te laten draaien zonder vertragingen door geheugenknelpunten.

Concurrentie rond AI-infrastructuur neemt toe

Naast geheugen voor Microsofts eigen AI-hardware levert SK Hynix ook DRAM, NAND-flash en high-bandwidth memory aan andere grote spelers in de AI-markt. Het bedrijf werkt onder meer samen met NVIDIA en onderhoudt eveneens relaties met cloudbedrijven als Google en Amazon Web Services.

De ontwikkelingen passen binnen een bredere verschuiving in de AI-sector, waarin hyperscalers steeds vaker proberen om zelf chips en infrastructuur te ontwerpen. Daarmee hopen zij de kosten van AI-diensten beter onder controle te houden en minder afhankelijk te worden van een beperkt aantal leveranciers.

Volgens Koreaanse media is de CEO van LG Uplus de enige andere Zuid-Koreaanse telecom- of ICT-bestuurder die aanwezig is op de top in Redmond.