HPE breidt zelfsturende netwerken uit naar AI-factories en de edge

HPE breidt zijn strategie voor zelfsturende netwerken uit. Op HPE Discover in Las Vegas presenteerde het bedrijf nieuwe AI-datacenterswitches, extra AIOps-functies en een geïntegreerd SASE-platform. Vanuit het (voormalige) Juniper portfolio worden de nodige innovaties toegevoegd aan de HPE AI Factory. Juniper Mist wordt toegevoegd aan de Aruba CX-switches, waardoor deze zoveel mogelijk self driving worden, wat resulteert in minder werk voor de netwerkbeheerder.

Met de aankondigingen positioneert HPE het netwerk als fundament voor wat het de “agentic enterprise” noemt: omgevingen waarin AI-agents zelfstandig taken uitvoeren. Dat vraagt volgens het bedrijf om netwerken die zichzelf monitoren, storingen voorspellen en autonoom oplossen, zonder dat een netwerkbeheerder er telkens aan te pas komt. Rami Rahim, hoofd van de netwerkdivisie, stelt dat het succes van agentic AI staat of valt met een modern netwerkfundament, waarin prestaties, betrouwbaarheid en intelligentie de effectiviteit van de hele AI-architectuur bepalen.

HPE Networking brengt het beste van Aruba en Juniper samen. Het Mist AIOps-platform gaat nu ondersteuning bieden aan de Aruba CX-switches, ook breidt het de Marvis-AI in Aruba Central uit met self-healing, en introduceert het nieuwe AIOps-functies die met ‘agentic reasoning’ sneller de oorzaak van storingen opsporen.

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Switches voor inferencing en scale-up

De grootste stap zit in de netwerken voor AI. HPE neemt zijn Juniper-netwerktak op in het zogeheten AI Factory validated design, een vooraf geïntegreerde stack van compute, netwerk, opslag, software en services. De Juniper QFX-switches worden daarbij beheerd via HPE Networking Data Center Director. Daarmee mikt HPE op klanten die AI-infrastructuur van proof-of-concept naar productie willen brengen.

Twee nieuwe switches vullen het portfolio aan. De QFX5140 richt zich op inference-clusters en AI aan de edge, een markt die snel groeit. De QFX5252 is een scale-up-module (switch tray) specifiek voor het AMD Helios-rack, gericht op lage latency en hoge bandbreedte. Het doel is steeds hetzelfde: GPU’s minder laten wachten op het netwerk, zodat ze meer tijd aan rekenwerk besteden en de total cost of ownership daalt.

AIOps breder uitgerold

HPE trekt zijn AIOps verder door over het hele netwerkportfolio en brengt de platforms Aruba Central en Mist dichter bij elkaar. De CX-switches krijgen via Mist functies als zero-touch provisioning, wired assurance en door Marvis aangestuurde acties. In Aruba Central komt Marvis met zelfsturende mogelijkheden.

In het datacenter voegt HPE twee dingen toe. Predictive maintenance gebruikt AI en machine learning om storingen aan systemen te voorspellen voordat ze optreden. Daarnaast is er een ‘reasoning agent’ die autonoom door uiteenlopende databronnen kan zoeken, van miljoenen supportcases tot een contextuele graph database, om de oorzaak van problemen te bepalen en concrete herstelacties voor te stellen.

Verder is Mist Networking Data Center Assurance nu ook geïntegreerd in het Compute Ops Management en binnen GreenLake. Dat moet de wildgroei aan beheertools terugdringen.

Eén console voor netwerk en security

HPE introduceert ook een unified SASE-platform, gebouwd op EdgeConnect. Het brengt SD-WAN en cloudbeveiliging samen in één AI-native console. Het bedrijf wijst erop dat aanvallers met behulp van AI sneller kwetsbaarheden vinden, en positioneert het platform als manier om zero trust versneld in te voeren. Een ingebouwde SSE-connector moet dat mogelijk maken zonder extra infrastructuur, terwijl een variant met Private Edge het verkeer binnen de bedrijfsgrenzen houdt. Dit is bedoeld als basis voor ‘sovereign SASE’. Beheer verloopt deels via natuurlijke taal met een SASE Copilot.

Alles bij elkaar zet HPE grote stappen op het gebied van networking. De overname van Juniper begint zichtbaar te worden binnen HPE Networking, maar dit lijkt nog maar het begin te zijn.