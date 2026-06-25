Qualcomm koopt Modular en versterkt datacenter-ambities

Qualcomm heeft bevestigd dat het Modular zal overnemen. De deal heeft een waarde van bijna 4 miljard dollar, stellen bronnen van Bloomberg. De overname is bedoeld om de positie van Qualcomm op de markt voor AI-inferencing te versterken. Ook jaagt het haar ambities aan op het gebied van datacenters, waar Qualcomm nog veel te winnen heeft. De overname zal naar verwachting in de tweede helft van 2026 worden afgerond.

Qualcomm maakte de overname van Modular woensdag officieel bekend; het was al geen grote verrassing meer. Bloomberg had eerder onthuld dat de twee bedrijven in vergevorderde onderhandelingen waren, en zoals we maandag meldden, waren de onderhandelingen bijna afgerond. Volgens berekeningen van Reuters bedraagt de uiteindelijke prijs 3,92 miljard dollar, net iets minder dan de 4 miljard dollar dat eerder de ronde deed. Qualcomm maakt echter niet bekend hoeveel het precies heeft betaald.

De overname versterkt de softwarecapaciteiten van Qualcomm op het gebied van AI-infrastructuur, met name wat betreft inferentie. CEO Cristiano Amon vatte de reden voor de overname als volgt samen: “Wij geloven dat de toekomst ligt bij ontwikkelaarsvriendelijke, horizontale platforms die in diverse computeromgevingen kunnen draaien en klanten echte keuzevrijheid bieden in hoe en waar ze AI inzetten.”

Modular: AI kosteneffectief en efficiënt maken

Modular werd in 2022 in Silicon Valley opgericht door Chris Lattner en Tim Davis, beiden voormalige medewerkers van Google. Het uitgangspunt van het bedrijf was dat de fragmentatie in de IT-sector het voor bedrijven moeilijk maakt om modellen effectief op verschillende hardware in te zetten. Met de belofte inferencing te ondersteunen ‘van kernel tot cloud’ zorgt Modular voor een abstractielaag die voorkomt dat developers voortdurend elk individueel platform moeten ondersteunen. Fundamenteel is het draaien van AI-modellen niet al te verschillend per platform; althans, als je eenmaal de vertaallaag hebt. Die bouwt Modular.

Het optimaliseren van AI-gebruik leek altijd al een logische toepassing voor op Arm gebaseerde hardware, waar het momenteel vrij zeldzame woord ‘efficiëntie’ gekoppeld kan worden met ‘AI’. De ietwat toevallige manier waarop de AI-opmars zich heeft voltrokken, heeft ertoe geleid dat er bepaald geen optimale infrastructuur is voor AI-workloads om op te landen. Op x86 gebaseerde servers zijn schering en inslag, net als de GPU’s die daarop zijn aangesloten, wat betekent dat deze combinatie de feitelijke standaard is geworden. Er was een vraag naar parallellisme en schaal, en dat bood die combinatie. Qualcomm wil een deuk slaan in dat landschap.

Overname is bekende strategie

Afgelopen september haalde Modular 250 miljoen dollar op bij een waardering van 1,6 miljard dollar, waarmee de totale financiering op ongeveer 380 miljoen dollar kwam. De overname door Qualcomm vindt dus plaats tegen een aanzienlijke premie, hoewel dit vrij gebruikelijk is bij overnames.

Voor Qualcomm volgt de Modular-deal op een reeks gerichte overnames. Het bedrijf nam eerder Alphawave IP Group over voor ongeveer 2,4 miljard dollar. Met de toevoeging van de tools van Modular aan zijn portfolio positioneert Qualcomm zich om een groter aandeel van de markt voor AI-inferentie te veroveren.