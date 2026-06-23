Qualcomm aast op AI-infrastructuurspeler Modular

Qualcomm staat op het punt een nieuwe stap te zetten in zijn AI-strategie. Volgens bronnen die bekend zijn met de onderhandelingen voert de chipfabrikant exclusieve gesprekken over de overname van Modular, een relatief jonge speler die software ontwikkelt voor AI-infrastructuur. De beoogde overnamesom zou rond de 4 miljard dollar liggen.

Hoewel de gesprekken zich in een vergevorderd stadium bevinden, is een definitieve overeenkomst nog niet ondertekend. De betrokken partijen zouden volgens Bloomberg binnen enkele weken met een aankondiging kunnen komen, al bestaat nog altijd de mogelijkheid dat de onderhandelingen stranden of dat de voorwaarden worden aangepast. Qualcomm wilde niet reageren op de berichtgeving. Modular was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De mogelijke acquisitie past in een bredere beweging binnen de AI-sector. Grote chipbedrijven proberen hun positie in de snelgroeiende markt voor AI-systemen te versterken door technologie en specialistisch talent in huis te halen. Voor Qualcomm is dat extra belangrijk nu het bedrijf zich nadrukkelijker wil meten met marktleider Nvidia. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in die koers: het aandeel Qualcomm won dit jaar al ongeveer 30 procent aan waarde.

Versnipperd technologisch landschap

Modular zag in 2022 het levenslicht in Silicon Valley. Oprichters Chris Lattner en Tim Davis werkten eerder samen bij Google en richtten hun bedrijf op vanuit de overtuiging dat de AI-industrie kampt met een versnipperd technologisch landschap.

Investeerders zagen al vroeg potentie in het bedrijf. Vorig jaar september haalde Modular nog 250 miljoen dollar op tegen een waardering van 1,6 miljard dollar. Daarmee kwam het totale opgehaalde kapitaal uit op circa 380 miljoen dollar. Tot de geldschieters behoren onder meer General Catalyst, GV, Greylock Partners en DFJ Growth.

De interesse in bedrijven die technologie leveren voor AI-inferentie neemt snel toe. Dat blijkt ook uit recente transacties elders in de markt. Zo werd onlangs melding gemaakt van een overeenkomst waarbij Nvidia voor miljarden dollars technologie van Groq zou licentiëren. Ook SambaNova Systems wist nieuw kapitaal aan te trekken. Zulke deals stuwen de waarderingen van gespecialiseerde AI-bedrijven verder omhoog.

Voor Qualcomm zou de overname van Modular aansluiten bij een reeks gerichte acquisities. Nadat een veel grotere overname van NXP Semiconductors jaren geleden afketste door bezwaren van toezichthouders, kiest het concern vaker voor kleinere strategische aankopen. Een recent voorbeeld is de acquisitie van Alphawave IP Group, waarvoor Qualcomm ongeveer 2,4 miljard dollar neertelde.