Schneider Electric betaalt 3,1 miljard voor Cognite

Schneider Electric neemt softwarebedrijf Cognite over voor 3,1 miljard dollar. Met de overname haalt de Franse technologiegroep een specialist in industriële data en AI in huis. Cognite wordt geïntegreerd in AVEVA en moet de AI-mogelijkheden voor industriële automatisering aanzienlijk uitbreiden.

De overname omvat alle aandelen van Cognite en wordt volledig in contanten betaald. Schneider Electric verwacht de transactie in de komende kwartalen af te ronden, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

Industriële AI krijgt grotere rol

Met de overname speelt Schneider Electric in op de verschuiving van AI binnen de industrie. Waar AI tot nu toe vooral werd ingezet voor analyses en voorspellend onderhoud, verschuift de aandacht naar systemen die zelfstandig processen kunnen ondersteunen en automatiseren.

Daarvoor is meer nodig dan alleen taalmodellen. Industriële AI is afhankelijk van grote hoeveelheden operationele data uit uiteenlopende bronnen, die eerst met elkaar in verband moeten worden gebracht. Cognite ontwikkelt software die die gegevens samenbrengt in één datamodel en verrijkt met een zogeheten knowledge graph. Dat vormt vervolgens de basis voor AI-toepassingen in onder meer fabrieken, assetmanagement en engineering.

Schneider Electric wil Cognite onderbrengen bij AVEVA, de softwaredochter die zich richt op industriële ontwerp-, beheer- en optimalisatiesoftware. Volgens het bedrijf sluiten de technologieën van beide ondernemingen goed op elkaar aan.

Het bestaande CONNECT-platform van AVEVA krijgt er daarmee functionaliteit bij voor het contextualiseren van data op ondernemingsniveau en voor agentic AI. Daardoor moet het eenvoudiger worden om AI-systemen toegang te geven tot gegevens uit verschillende industriële omgevingen en bestaande IT-landschappen.

De technologie van Cognite wordt de datalaag onder CONNECT. Het Atlas AI-platform van Cognite voegt daar generatieve AI en agentic AI aan toe, waarmee industriële workflows verder kunnen worden geautomatiseerd.

Cognite werd opgericht in 2017 en heeft inmiddels ruim 800 medewerkers, verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific. Het bedrijf levert cloud-native software voor sectoren met kapitaalintensieve installaties, zoals de procesindustrie, energie en productie.

Volgens Schneider Electric realiseerde Cognite in 2025 een omzet van meer dan 170 miljoen dollar. Daarnaast groeide de jaarlijkse contractwaarde (ARR-bookings) met 36 procent. Die groei werd mede toegeschreven aan de snelle adoptie van het Atlas AI-platform.

AI strategischer binnen industriële software

De overname laat zien dat de concurrentie rond industriële AI zich steeds minder richt op afzonderlijke AI-modellen en steeds meer op de data-infrastructuur waarop die modellen draaien. Leveranciers proberen klanten complete platformen te bieden waarin industriële data, software en AI samenkomen.

Voor Schneider Electric betekent de acquisitie bovendien een versterking van AVEVA, dat al jarenlang een belangrijke speler is op het gebied van industriële software. Met Cognite krijgt het bedrijf technologie in handen die is ontwikkeld voor het integreren van complexe operationele data en het toepassen van AI binnen industriële processen. Daarmee verstevigt Schneider Electric zijn positie in een markt waarin AI steeds nadrukkelijker onderdeel wordt van de automatisering van fabrieken en kritieke infrastructuur.