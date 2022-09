Schneider Electric maakt de overname van softwareontwikkelaar Aveva bekend. Het bedrijf wordt opgekocht voor 9,48 miljard Britse pond (bijna 11 miljard euro).

Het bod ligt 41 procent hoger dan de koers van Aveva op het moment van de aankondiging (21,92 pond per aandeel). De aandelenprijs van Aveva steeg met 2,2 procent terwijl de koers van Schneider Electric met 1 procent daalde.

Schneider beschikt reeds over 60 procent van de aandelen van Aveva. In 2017 kocht het bedrijf een meerderheidsbelang via een omgekeerde overname waardoor Aveva zijn beursnotering in Londen kon behouden. Schneider Electric betaalde toentertijd 3 miljard pond.

De toekomst

Schneider Electric stelt dat de software van Aveva agnostisch blijft. Dit houdt in dat de software onafhankelijk van de hardware van Schneider Electric functioneert. De medewerkers van Aveva blijven werkzaam voor Aveva; geen enkel team gaat op in de afdelingen van Schneider Electric.

Volgens Schneider Electric blijft de unieke cultuur van Aveva intact. Het bedrijf ontwikkelt producten voor het bouwen en beheren van booreilanden, schepen en chemische fabrieken. Het portfolio van Schneider Electric bestaat uit systemen voor energiebeheer en industriële automatisering.

Aan de dure kant

Analisten van Jefferies en Credit Suisse zetten vraagtekens bij de strategie om Aveva agnostisch en autonoom te houden. Jefferies ziet de logica in van het versnellen van software-as-a-service en het verlagen van kosten, maar vindt de waardering aan de dure kant. Daarnaast kan Jefferies niet plaatsen waarom Schneider Electric geen diepere hardware-integraties ontwikkelt.