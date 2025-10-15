Cognite Impact 2025: hoe industriële AI volwassen wordt

Het industriële AI-bedrijf Cognite organiseert deze week zijn jaarlijkse conferentie in Houston, Texas. Met een focus op het automatiseren, integreren en versnellen van bedrijfsactiviteiten, processen, mechanica en het stimuleren van agentic AI, verwelkomde het bedrijf sprekers van klanten en partners om zijn werk te presenteren. Het bedrijf wil gedifferentieerde waarde bieden door middel van kernmodellen en AI-gedreven innovatie.

Girish Rishi, CEO van Cognite, suggereert dat het industriële landschap wereldwijd een verschuiving ondergaat van IoT-platformgerichte benaderingen naar flexibele, schaalbare oplossingen die naadloos in alle bedrijfsactiviteiten kunnen worden geïntegreerd. Hoe kunnen data science-teams deze trend volgen en erin meegaan? Hij zegt dat Cognite Data Fusion fungeert als het “fundamentele platform” voor industriële AI- en dataoplossingen.

In de keynote “From Vision to Value – Accelerating AI Transformation” lichtte Rishi zijn visie toe voor het bedrijf dat hij leidt en het platform dat zijn team op de markt brengt.

Energie

“Hoewel onze focus op de industrie ligt, werken we met een multi-vertical focus. We zullen altijd werken met energie als onze hoofdsector en onze focus in deze markt ligt op prestaties en missiekritische aspecten, aangezien we werken aan het stimuleren van de implementatie van kunstmatige intelligentie in upstream-, midstream- en downstream-activa”, aldus Rishi. “Vandaag de dag nemen we onze verantwoordelijkheid om waarde voor bedrijven te creëren zeer serieus. Deze beurs draait volledig om het aanbieden van content die klanten in elke sessie de kans geeft om te spreken; zij zijn immers de beste vertellers.”

Rishi vertelt over de tijd die hij heeft doorgebracht met klanten en partners over de hele wereld, van Noorwegen tot het Midden-Oosten en Japan, en zegt dat de renaissance van industriële AI een “patriottische oproep” is waarbij landen hun soevereiniteit omarmen en hun aandacht richten op hoe AI-modellen worden getraind. Dit met prestaties en veiligheid als dringende zorg.

Ontsluit het personeelsbestand, ontsluit de waardeketen, ontsluit het bredere ecosysteem. Dit was de samenvattende slogan waar Rishi’s keynote om draaide. Het diende om de klantpresentatiesessies op te zetten waarvoor Cognite Impact 2025 was ontworpen. Over de manier waarop gebruikers in het veld de Cognite-kennisgrafiek (in samenwerking met Cognite Atlas AI-agenten) kunnen gebruiken om de status van problemen in de echte wereld te beoordelen, werden tijdens dit evenement live demo’s gegeven van agentic analyses die zouden kunnen worden uitgevoerd in een industriële olie- en gasfaciliteit.

Cognite Atlas AI is een low-code industriële AI-agent workbench die agents voorziet van AI-ready industriële data om industriële workflows te automatiseren. Het is een industriële agentservice die een revolutie belooft teweeg te brengen in de manier waarop industrieën AI-aangedreven operaties benaderen. Het bedrijf zegt dat het voor iedereen gemakkelijk is geworden om binnen enkele minuten honderden betrouwbare AI-agenten te bouwen en in te zetten.

De waardeketen ontsluiten

Om te analyseren hoe organisaties nu kunnen werken aan het ontsluiten van diepere waardeketens binnen hun bedrijf, verwelkomde CEO Rishi Kris Narayan van Nova Chemicals op het podium. Als leider van het dataplatform van het bedrijf legde Narayan uit hoe (ongeacht hoeveel use case-datasets zijn team ook creëerde) het resulterende werk altijd de semantische contextlinks zou missen (zodat de data echt diep verbonden was met de bedrijfsactiviteiten, doelstellingen en doelen) die nodig waren om de organisatie echt naar een hoger niveau te tillen en te laten slagen. Met de enterprise knowledge graph van Cognite betekende de implementatie dat Nova deze datagestuurde voordelen niet alleen binnen zijn fabriek zou toepassen, maar ook – in bredere zin – buiten zijn bedrijf, in zijn hele toeleveringsketen.

Analistenbureau Gartner heeft gezegd: “In de race van CIO’s om AI-resultaten veilig en op grote schaal te leveren, biedt de convergentie van AI, data en digitale transformatie aanzienlijke kansen voor Cognite, met name op het gebied van operationele en bedrijfsbrede ongestructureerde datatoepassingen.”

In een eerdere blogpost heeft Rishi ons eraan herinnerd dat Cognite’s expertise op het gebied van operationeel databeheer en hybride AI – waarbij generatieve AI wordt gecombineerd met proces- en simulatiemodellen – het bedrijf een duidelijk voordeel geeft. “Ons vermogen om schaalbare, herhaalbare oplossingen te leveren, sluit aan bij de meest waardevolle gebieden voor AI-innovatie, waardoor we voorop blijven lopen in deze transformatieve markt. Door ons te concentreren op ons concurrentievoordeel en onze kerncompetenties op het gebied van datamodellering en AI aan te scherpen, zullen we nieuwe kansen ontsluiten en uitzonderlijke waarde leveren naarmate de marktdynamiek zich ontwikkelt”, aldus Rishi.

De geboorte van de industriële agent

“We hebben het recht verdiend om actief te zijn in diverse markten, met diverse partners en in diverse use cases. In 2025 hebben we Cognite Embedded gelanceerd om OEM’s en ISV’s in staat te stellen hun productontwikkeling met een factor 2-3 te versnellen en de totale eigendomskosten met wel 80% te verlagen. Partnerschappen met systeemintegrators zoals Radix hebben miljoenen aan nieuwe pijplijnkansen opgeleverd. We hebben onze positie als cloud-agnostische leider op het gebied van industriële data en AI-oplossingen versterkt”, aldus Rishi.

“De kracht van Cognite Data Fusion en Atlas AI geeft een nieuwe definitie aan de waardecreatie voor ontwikkelaars. Onze 100% API-gestuurde software, in combinatie met een bloeiende online community voor het delen van best practices en code, stelt innovatie voorop. Met herbruikbare widgets en nieuwe hostingopties voor belangrijke partners maken we een ecosysteem mogelijk voor snelle, schaalbare en veilige applicatieontwikkeling”, aldus Chirayu Shah, CPO bij Cognite.

Paula Doyle, Chief Digital Officer bij AkerBP, presenteerde het werk dat recentelijk met Cognite is uitgevoerd en sprak op het evenement van dit jaar, samen met Francois Laborie, Executive Vice President bij Cognite. Aker BP exploreert en produceert olie en gas op het Noorse continentaal plat. Doyle heeft zelf verschillende functies bekleed binnen de olie- en gasindustrie voor bedrijven als ABB en Siemens in Noorwegen en het Midden-Oosten. Ze heeft diepgaande kennis van industriële software en digitaliseringsprocessen in kapitaalintensieve industrieën.

“We hebben een datagrondslagen opgebouwd met Cognite als kern van onze activiteiten”, zei Doyle tijdens Impact 2025 in Houston. “Industriële data zijn veelvormig, veelzijdig en omvangrijk (en we hebben ook nog eens te maken met verouderde systemen), dus we werken al sinds de oprichting van Cognite in 2016 met ze samen. Onze operationele en technische data worden verrijkt met context en via Cognite Data Fusion, voordat ze worden ingevoerd in applicaties en agentische AI-diensten. Met zijn bredere mogelijkheden om ook verbinding te maken met databronnen die zich in veel verschillende fysieke technische componenten bevinden (van industriële pompen tot compressoren en meer), stelt Cognite ons in staat om te werken met een uitstekend rendement.”

De“AI-first-strategie” van Aker BP is ontwikkeld om de energiesector naar een datagestuurde toekomst te leiden door AI-applicaties naadloos te integreren in industriële omgevingen en bedrijfsdoelstellingen om te innoveren en resultaten te boeken in het hele bedrijf. Dit omvat het automatiseren van complexe processen en het mogelijk maken dat ingenieurs gemakkelijk toegang krijgen tot industriële expertise.

“Onze samenwerking met Cognite aan Atlas AI betekent een belangrijke sprong voorwaarts in ons digitale transformatietraject”, aldus Paula Doyle, Chief Digital Officer bij Aker BP. “Deze samenwerking onderstreept onze toewijding aan een voortdurende AI-first, datagestuurde aanpak met Cognite, waarbij we agentic AI omarmen om de efficiëntie verder te verhogen, de besluitvorming te verbeteren en onze activiteiten over de hele linie te optimaliseren.”

Cognite Atlas AI biedt vooraf gebouwde agents en een low-code workbench voor het bouwen van industriële AI-agents, waardoor de reis naar autonome operaties wordt versneld. Geïntegreerd met de robuuste databasis van Cognite Data Fusion, ondersteunt de samenwerking Aker BP op verschillende strategische gebieden waar AI wordt ingezet om aanzienlijke operationele verbeteringen en waarde te realiseren.

Tijdens Cognite Impact 2025 kondigde het bedrijf een samenwerking aan met Databricks . Deze richt zich op “bidirectionele zero-copy data sharing-integratie” tussen de twee bedrijven. De integratie brengt Cognite Industrial AI en Data Platform, dat Cognite Atlas AI en Cognite Data Fusion omvat, samen met het Databricks Data Intelligence Platform, inclusief Databricks’ vlaggenschip AI-product Agent Bricks.

Wat is bidirectionele zero-copy?

Bidirectionele zero-copy data sharing is een hele mond vol, maar kan worden uitgelegd als de praktijk en methode van het uitwisselen van data tussen twee applicaties, componenten, systemen, processen of workflows zonder de informatiesets die in het geheugen staan te dupliceren. Dit betekent dat beide partijen rechtstreeks toegang hebben tot (of wijzigingen kunnen aanbrengen in) de gedeelde databron. Dit roept de vraag op: wat is industriële AI eigenlijk zo moeilijk?

Cognite wijst erop dat industriële AI-oplossingen nauwkeurige, contextuele real-time data vereisen, maar dat dit moeilijk is gezien de wijdverbreide aanwezigheid van complexe, ruwe, gescheiden industriële data. Cognite en Databricks beloven een nieuwe aanpak te bieden door gebruik te maken van semantische modellen in de vorm van kennisgrafieken met verrijkte contextdata om verder te gaan dan generieke gegevensmodellen. Dit werk heeft tot doel toegang te bieden tot hoogwaardige, betrouwbare gegevens die nodig zijn om domeinspecifieke AI-agenten en -toepassingen te bouwen die industriële uitdagingen op betrouwbare wijze oplossen. Het zal volgens Cognite dure dataduplicatie, opslag en complexe ETL-pijplijnen kunnen elimineren.

Ander nieuws van Cognite tijdens dit evenement was de aankondiging dat het Cognite Industrial AI and Data Platform, dat Cognite Atlas AI en Cognite Data Fusion omvat, nu is geïntegreerd met Nvidia accelerated computing en software. Dit richt zich op realtime detectie van afwijkingen in tijdreeksgegevens. Deze samenwerking met Celanese, een wereldwijd opererend bedrijf in speciale materialen en chemicaliën, heeft tot doel de snelheid, schaal en nauwkeurigheid van het identificeren van kritieke afwijkingen in enorme stromen van industriële tijdreeksgegevens te verbeteren, waardoor proactieve interventie mogelijk wordt om operationele verstoringen te helpen voorkomen.

In Cognite Atlas AI bestaat hier een koppeling met NV-Tesseract, een door Nvidia ontwikkelde basismodelfamilie voor tijdreeksanalyse, speciaal ontworpen om snel inzichten uit complexe industriële datastromen te verwerken en te extraheren. Het bedrijf heeft ook details bekendgemaakt over zijn samenwerking met Snowflake, waarbij plannen bestaan voor een bidirectionele, zero-copy integratie voor het delen van data tussen het Cognite Industrial AI and Data Platform en de Snowflake AI Data Cloud.

De integratie maakt gebruik van een zero-copy integratie voor het delen van data om een naadloze, bidirectionele stroom van AI-ready data te leveren tussen het Cognite Industrial AI and Data Platform en de Snowflake AI Data Cloud. Hierdoor krijgen Snowflake-eindgebruikers realtime toegang tot uniforme, domeinspecifieke industriële gegevens die nodig zijn om AI-oplossingen en agentische workflows aan te sturen, terwijl de inzichten die deze gebruikers verkrijgen het Cognite-platform voortdurend verrijken.

Is industriële AI volwassen geworden?

Technologieleveranciers hebben het al een paar jaar over de opkomst van zogenaamde “industriële AI”, maar er is nog geen formele definitie vastgelegd van wat dit in technische en operationele termen werkelijk zou betekenen (dat verhaal moet nog worden verteld). Voorlopig kunnen we dus van Cognite aannemen dat deze ruimte wordt gekenmerkt door het feit dat industriële activiteiten een enorme, continue stroom van sensorwaarden en prestatiestatistieken van apparatuur genereren.

Deze meetwaarden zijn vaak ruisachtig, complex en missen context (essentiële achtergrondinformatie en relaties), waardoor het een uitdaging is om het voorspelbare signaal te scheiden van willekeurige ruis. Industriële AI zou de toolset en de injectie van gegalvaniseerd vet kunnen zijn die deze raadsels oplost.

Geheime superkracht van de CEO?

Girish Rishi, CEO van Cognite, is een van de in India geboren engineers die indrukwekkende C-suite-functies hebben bereikt en volledig zijn opgenomen in de Silicon Valley of de bredere Noord-Amerikaanse technologische glitterati. Maar wat Rishi onderscheidt van bijna alle andere CEO’s (en de meeste C-suite-technologie-executives) is dat hij zelf de handen uit de mouwen steekt en tijdens de keynote van zijn bedrijf zelf de centrale productdemo’s van het Cognite-platform uitvoert. Als dat zijn geheime superkracht is die hij tevoorschijn haalt tijdens sessies met potentiële klanten, dan verdient hij alle lof voor zijn realistische bekwaamheid.

Wat is de “moonshot” van Cognite die CEO Rishi belooft te realiseren? Het is een missie (en een belofte) om tegen 2035 100 miljard dollar aan klantwaarde te leveren. Met ongeveer 1,5 miljard klantacties die maandelijks via Cognite worden verwerkt, is de bron hier zeker rijk.

Tip: Europa investeert 1 miljard euro in Apply AI-strategie