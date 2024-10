Schneider Electric bereidt overname datacenterkoelingsbedrijf Motivair voor

Schneider Electric wil zijn ‘liquid cooling’-portfolio voor (AI) datacenters uitbreiden. Onlangs heeft de Franse IT-energiebeheer- en automatiseringsspecialist hiervoor een meerderheidsbelang in zijn Amerikaanse concurrent Motivair genomen.

Schneider Electric ziet het meerderheidsbelang in Motivair als een stap om zijn portfolio van koelingstoepassingen voor datacenters verder uit te breiden. Vooral voor vloeibare koelingstoepassingen voor high performance computing en dus AI.

Met het meerderheidsbelang krijgt Schneider Electric 75 procent van de aandelen van Motivair in handen. Het telt hier ongeveer 850 miljoen dollar (783 miljoen euro) in cash voor neer. De Franse IT-energiebeheer- en automatiseringsspecialist is van plan de overige 25 procent tegen 2028 te kopen.

Severkoelingsspecialist

Motivair uit de Verenigde Staten maakt onder meer systemen die vloeibare koelingsstoffen onder hoge druk dichtbij chips in servers pompen. Op deze manier kunnen deze servers dan op een zeer efficiënte manier worden gekoeld. Toepassingen die de koelingsspecialist maakt, zijn onder meer de genoemde Coolant Distribution Units (CDU’s), maar ook Rear Door Heat Exchangers (RDHx), Cold Plates, Heat Dissipation Units (HDU’s0 en koelers voor warmtebeheer.

Voorlopig geen nieuwe overnames

De IT-energiebeheer- en automatiseringsspecialist probeerde eerder dit jaar de Amerikaanse engineering softwarespecialist Bentley Systems over te nemen, maar deze deal ketste af. Voor de komende tijd overweegt Schneider Electric geen nieuwe overnames, schrijft Reuters.

