‘Europese supercomputers doelwit van hackers’

Volgens securityspecialist Cado Security zijn verschillende supercomputer-omgevingen in Europa het doelwit geweest van hackers. De kwaadwillenden waren er vooral op uit cryptomining software op deze systemen te installeren.

Volgens de beveiligingsspecialist zijn verschillende supercomputer-omgevingen in Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland het doelwit geweest van de hackers. Op deze systemen werd de moreno-cryptominingsoftware geïnstalleerd. Vele omgevingen werden door de hacks offline gehaald. De eerste getroffen omgeving zou de ‘Archer’ supercomputeromgeving van de University of Edinburgh zijn geweest.

Gecompromitteerde accounts

De hackers kregen toegang tot de verschillende supercomputeromgevingen door login-wachtwoorden te ontvreemden van gecompromitteerde universiteitsnetwerken in Polen en China. Doordat high-computingomgevingen vaak worden gedeeld door meerdere onderzoeksinstituten, is het vrij gemakkelijk voor kwaadwillenden om toegang te krijgen.

In twee gevallen kregen de hackers toegang tot de systemen door een gecompromitteerde SSH-account te gebruiken en vervolgens een kwetsbaarheid in de Linux kernel te gebruiken om root access te krijgen. Vervolgens installeerden zij moreno- of XMR-cryptominingsoftware.

Onbekende redenen voor hacks

De reden achter de hacks is onbekend. De meeste van de getroffen supercomputeromgevingen werden op het moment van de hacks ingezet voor COVID19-onderzoek en -analyse. Misschien was het de hackers hierom te doen, zodat misschien een state actor actief is geweest.