Nederlandse politie plaatst waarschuwing op hackerfora

De Nederlandse politie heeft op verschillende hackerfora berichten geplaatst waarin zijn agressieve houding tegenover cybercriminaliteit benadrukt. De politie heeft onlangs een groot botnet offline gehaald.

De berichten zijn geplaatst op Raid en XSS, twee fora die zeer toegankelijk en populair bij hackers zijn, schrijft ZDNet. In de berichten pocht de politie over het neerhalen van het Emotet-botnet, die de instantie beschrijft als een van de meest vruchtbare botnets van het afgelopen decennium. De politie noemt het hosten van criminele infrastructuur in Nederland een verloren zaak.

“De Nederlandse Politie blijft zich focussen op misbruik van onze infrastructuur. We richten ons op botnets en gerelateerde malware als Ryuk, Trickbot en vele andere. We voeden ons met ondergrondse informatiebronnen en de cybersecurity-industrie. We zullen geen middel onbeproefd laten in het vinden van zij die zich tot cybercriminaliteit keren. Je loopt de kans op je vrijheid te verliezen, niet slechts je bots en je inkomsten. Zoals je weet is de Nederlandse Politie altijd de eerste die de catalogus van volgend jaar inziet.”

YouTube-video

Het bericht wordt aangevuld door een video op YouTube waarin het nogmaals de successen van de Nederlandse politie herhaalt, met beelden van servers die in beslag worden genomen en hackers die worden opgepakt. De video eindigt met de tekst: “Iedereen maakt fouten. We wachten op die van jou.”

Wat de politie precies met de berichten wil bereiken is niet duidelijk. Mogelijk hoopt de politie hiermee toekomstige aanvallers af te schrikken, maar een averechtse reactie is ook mogelijk. De kans bestaat dat de aanvallers zich door een dergelijk bericht uitgedaagd voelen en juist daarom gaan proberen hun pijlen op Nederland te richten.

Emotet

Onlangs kreeg de Nederlandse politie in samenwerking met internationale partijen voor elkaar om het Emotet-botnet uit de lucht te halen. Het botnet was op ruim 1 miljoen apparaten geïnstalleerd en wist aan bergen met persoonlijke gegevens te komen, zoals e-mailadressen en wachtwoorden. Die gegevens worden vermoedelijk gebruikt om meer persoonlijke gegevens te stelen en die te gebruiken voor phishing of identiteitsdiefstal. Emotet was overigens niet het enige succes van de Nederlandse politie. In het verleden heeft de instantie tientallen botnets en andere aanvalsmethoden uit de lucht gehaald.