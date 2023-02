KnowBe4 heeft zich onlangs aangesloten bij de Microsoft Intelligent Security Association (MISA). Daarnaast gaat de trainingsspecialist verschillende securityproducten van Microsoft in zijn eigen Security Coach-programma integreren.

Volgens de aanbieder van security awareness- en gesimuleerde phisingtrainingen, -programma’s en -oplossingen is de deelname aan de door Microsoft geleide security-alliantie een logische zaak. Volgens Microsoft wil KnowBe4, net als andere leden, klanten helpen bij het sneller voorspellen, detecteren en beantwoorden van securitydreigingen.

Integratie Microsoft-oplossingen

Meer dan deelname aan de security-alliantie, vindt KnowBe4 ook de integratie van een tweetal Microsoft Security-oplossingen belangrijk. Concreet gaat het hierbij om de securitykennis over Microsoft Azure Active Directory en Microsoft Defender for Apps. Hiervoor wordt samen met Microsoft een API ontwikkeld die bestaande securitysystemen met het KnowBe4-platform moeten verbinden.

Koppeling met SecurityCoach

KnowBe4 integreert de kennis over deze producten onder meer in zijn SecurityCoach-oplossing. Deze oplossing is erop gericht een sterke securitycultuur binnen bedrijven te ontwikkelen met behulp van real-time coaching van eindgebruikers bij risicovol online gedrag.

De tool gebruikt de bestaande security stack van klanten, die risicovol gedrag waarnemen, voor het opzetten van korte en krachtige real-time coachingssessies. Tijdens deze sessies krijgen securityspecialisten van een bedrijf de mogelijkheid de begeleide medewerkers de juiste tips te geven met behulp van zogenoemde SecurityTips.

