De route naar een succesvolle AI-implementatie

De integratie van AI is een vraagstuk waar veel organisaties mee worstelen. Hoewel CIO's hun investeringen in generatieve AI verhogen, blijken er in de praktijk nog aanzienlijke drempels te bestaan bij de implementatie. Zo wantrouwen ontwikkelaars de output van AI-code-assistenten en zien organisaties een gebrek aan vaardigheden als belemmering voor de adoptie van generatieve oplossingen.

In de whitepaper lees je allereerst over de verschuiving van traditionele machine learning naar generatieve AI en hoe deze technologie kan bijdragen aan het automatiseren van terugkerende processen en het verbeteren van klantinteracties. Er wordt in detail uitgelegd waarom een doordachte AI-strategie het fundament vormt onder alle initiatieven en noodzakelijk is om versnipperde projecten of verspilling van middelen te voorkomen.

Daarnaast worden de veelvoorkomende uitdagingen bij een implementatie behandeld, zoals het op orde brengen van de data-huishouding, het doorbreken van afdelingsgebonden datasilo’s en de impact van de EU AI Act. Je krijgt direct toepasbare richtlijnen aangereikt om deze technische en organisatorische obstakels te overwinnen. De nadruk ligt hierbij op het klein beginnen met een specifieke use case, het betrekken van een multidisciplinair team van experts en het investeren in data governance voor betrouwbare resultaten.

Tot slot ontdek je een overzichtelijk, vierdelig stappenplan voor de daadwerkelijke adoptie van AI op de werkvloer, dat loopt van de eerste voorbereidingen tot en met de nazorg voor de eindgebruikers. Het mensgerichte aspect staat in de gehele benadering centraal, omdat het uiteindelijk de medewerkers zijn die een AI-toepassing tot een succes moeten maken.

