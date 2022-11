KnowBe4 heeft SecurityCoach geïntroduceerd. Met de dienst krijgen werknemers in real-time adviezen hoe zij hun werkzaamheden minder risicovol kunnen uitvoeren. Hierdoor moet het aantal security-incidenten door menselijk gedrag binnen bedrijven afnemen.

Werknemers zijn in veel gevallen belangrijke veroorzakers van security-incidenten. Denk alleen al aan de toename van het aantal (spear)phising-campagnes waarmee bedrijven te maken hebben.

KnowBe4 wil bedrijven helpen door geheel geautomatiseerd werknemers in real-time te coachen in het aanpassen van gedrag. Dit om securityrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen en de kennis van medewerkers over security en risicovol gedrag uit te breiden.

De SecurityCoach is gebaseerd op human detection and response (HDR). Deze technologie verbindt, identificeert en antwoordt op duizenden van ontdekte events. Bijvoorbeeld risicovol securitygedrag van medewerkers binnen de bestaande securityinfrastructuur van bedrijven. Ook integreert de oplossing standaard in het security-awarenessplatform van KnowBe4.

Met de dienst is deze bestaande securityinfrastructuur, door de integratie via API’s, in staat geheel automatisch op basis van gedrag of een event een SecurityTip aan medewerkers te versturen via Microsoft Teams, Slack of e-mail. Deze tip moet de betreffende medewerker coachen in het verbeteren van zijn of haar securitygedrag en meer kennis over security bijbrengen. Op deze manier moet dan de securitycultuur binnen bedrijven verbeteren.

Overige functies

Daarnaast heeft de tool andere functionaliteit, waaronder ingebouwde detectieregels, monitoring en het genereren van gedetailleerde rapporten, het vroegtijdig ‘mappen’ van eindgebruikers en op regels gebaseerde automatiseringsmogelijkheden.