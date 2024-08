Vectra AI lanceert tool om risico’s in hybride infrastructuur te ontdekken

Vectra AI Platform wordt uitgebreid. Via de tool Attack Signal Intelligence worden SOC-teams beter op de hoogte gehouden van mogelijke zwakke punten van hun hybride infrastructuren.

Het monitoren van de active posture is volgens Vectra AI extreem belangrijk in tijden van AI. De technologie helpt security-specialisten namelijk niet alleen de oplossingen die zij tot hun beschikking hebben robuuster te maken, maar geeft ook hackers meer mogelijkheden om binnen te dringen in online bedrijfsomgevingen.

“Wij zijn van mening dat SOC-teams zicht moeten hebben op hun active posture om inzicht te krijgen in hun kwetsbaarheid voor aanvallers. Met die basis moeten ze gewapend zijn met de juiste informatie om actief actieve aanvallen op hun netwerken, identiteiten, clouds en GenAI-tools op te sporen en te identificeren”, stelt Vectra AI-CEO Hitesh Sheth.

Attack Signal Intelligence

Vectra AI is zelf een van de aanbieders van AI-gedreven security-oplossingen en specialiseert zich specifiek op extended detection and response (XDR). De oplossingen waarschuwen SOC-teams bijvoorbeeld via de nieuwe tool Attack Signal Intelligence. Deze biedt teams een compleet overzicht op basis van data om aanvallers te detecteren en te stoppen, maar ook voornamelijk op welke kwetsbaarheden en potentiële gevaren er momenteel in de infrastructuur aanwezig zijn. Attack Signal Intelligence maakt gebruik van AI om meer dan twintig verschillende datastromen en honderden attributen simultaan te monitoren.

Concreet krijgen security-specialisten waarschuwingen over bijvoorbeeld slechte wachtwoordhygiëne over gebruikers die 2FA niet hebben ingeschakeld en risico’s bij netwerkprotocollen zoals data-overdrachten die niet versleuteld worden. Daarnaast genereerd de tool inzichten over het gebruikt van Copilot op Microsoft 365. Die inzichten kunnen security-teams ook helpen in het bijsturen van beperkingen voor specifieke groepen van gebruikers.

