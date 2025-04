Windows 11 25H2 geeft teken van leven: wat mogen we verwachten?

Nieuwe informatie wijst erop dat Windows 11 25H2 een kleine update is. Een recente Windows 11 preview build bevat aanwijzingen dat versie 25H2 gebaseerd blijft op de Germanium-codebase van 24H2, met slechts een kleine verhoging in het buildnummer.

Een X-gebruiker genaamt @XenoPanther zag de code van de Windows 11-build 27842 uit het Canary Channel. In het AppraiserRes.dll-bestand zit een verwijzing naar GE25H2, ofwel Germanium en de volgende Windows 11-variant. Dit bestand controleert of een pc compatibel is met (een versie van) Microsoft’s nieuwste besturingssysteem. De verwijzing naar Germanium laat zien dat Microsoft voortborduurt op 24H2 met deze variant en niet fundamentele wijzigingen doorvoert.

Enablement-pakket

Waar we eerst dachten dat Windows 11 24H2 eigenlijk Windows 12 zou zijn, liggen de verwachtingen voor dit jaar een stuk lager. Feitelijk zou 25H2 een soortgelijke stap zijn als 23H2, dat een evolutie was van 22H2 maar weinig grote toevoegingen kende. Zoals “H2” al suggereert, kunnen we de nieuwe Windows-versie in de tweede helft van dit jaar verwachten.

De vraag is of 25H2 stabieler lanceert dan 24H2. Laatstgenoemde was bijzonder problematisch, en de ellende begon voor velen al bij de installatie. Die weigerde of mislukte soms, waarna er voor allerlei gebruikers andere bugs tevoorschijn kwamen. Ook was de compatibiliteit discutabel: sommige hardware kon geen werkbare relatie vormen met 24H2, waardoor een downgrade soms voor de hand lag bij gebruikers. Met het einde van Windows Mixed Reality waren tevens sommige VR-headsets vanaf 24H2 niet meer bruikbaar op het OS.

Hopelijk zal versie 25H2 een minder problematische update zijn voor de miljoenen mensen die Windows 10 zullen verlaten naarmate het dichter bij het einde van de reguliere ondersteuning komt op 14 oktober 2025. Dit is een belangrijke datum, want veel organisaties zullen dan moeten zijn gemigreerd naar Windows 11 vanuit Windows 10. Het komt echter vaak voor dat gebruikers van oude Windows-versies tot na de supportdatum op het OS blijven, iets dat met de dag gevaarlijker wordt door ongepatchte kwetsbaarheden.

Kleinere updates, zoals een enablement-pakket, brengen doorgaans minder risico’s met zich mee dan volledige systeemversies. De update activeert functies die al aanwezig zijn in het systeem, maar nog uitgeschakeld staan. Dit in tegenstelling tot versie 24H2, die veel AI-functionaliteit en andere grootschalige veranderingen introduceerde. We verwachten niet dat Microsoft op dit gebied van koers wijzigt.

Officiële bevestiging

Natuurlijk is nog niets hiervan officieel bevestigd, en Microsoft heeft nog geen Windows 11 versie 25H2 aangekondigd. Ook is nog niets bekend over hoe Microsoft van plan is gebruikers bij te werken vanaf de momenteel ondersteunde versies 23H2 en 24H2. Het is daarom verstandig om deze ontdekkingen met de nodige scepsis te benaderen. Zo begonnen we begin vorig jaar na te denken over Windows 12, maar het lijkt erop dat zelfs 2026 daarvoor onzeker is.