Palo Alto Networks lanceert quantum-veilige firewalls

Palo Alto Networks introduceert nieuwe tools om organisaties voor te bereiden op de quantum-bedreiging. De grootste innovaties zijn een Quantum Readiness Dashboard en 14 nieuwe firewall-modellen die toekomstbestendig moeten zijn.

Voor applicaties die standaard geen quantum-veilige versleuteling ondersteunen, heeft Palo Alto Networks cipher translation ontwikkeld. Deze technologie upgradet elke applicatie direct naar quantum-veilige beveiliging, wat een cruciale stap is in de overgang naar post-quantum cryptografie.

Het nieuwe Quantum Readiness Dashboard geeft Next-Generation Firewall en Secure Access Service Edge-klanten volledige zichtbaarheid op hun cryptografische kwetsbaarheid. Dit is een belangrijke eerste stap, omdat organisaties vaak niet weten welke versleutelingsmethoden zij gebruiken en hoe kwetsbaar deze zijn voor quantum-computers.

Het dashboard analyseert de huidige securitysituatie en wijst op zwakke plekken, zodat bedrijven gericht actie kunnen ondernemen waar nodig.

Quantum-optimized hardware gepresenteerd

Naast de softwarematige oplossingen kondigt het bedrijf 14 nieuwe 5th-generatie Next-Generation Firewall-modellen aan. Deze Quantum-Optimized Hardware moet securityinvesteringen toekomstbestendig maken door high-performance verwerking van post-quantum cryptografie te ondersteunen.

“De quantum-bedreiging voor versleuteling is niet langer theoretisch; het is een onvermijdelijkheid die nu om actie vraagt,” stelt Anand Oswal, SVP en GM van Network Security bij Palo Alto Networks. Deze nieuwe hardware moet organisaties helpen in de overgang naar quantum-veilige beveiliging.

Multicloud-beveiliging automatisch geregeld

Tegelijk richt Palo Alto Networks zich op de complexiteit van multicloud-omgevingen. Het Cloud Network and AI Risk Assessment beoordeelt continu alle cloud- en AI-assets op securityrisico’s. Het platform implementeert automatisch software firewalls, cloud firewalls en Prisma AIRS-instances waar nodig.

De oplossing configureert ook de volledige cloud-infrastructuur om verkeer te sturen via een veilig multicloud-netwerk. Load balancing is native geÃ¯ntegreerd, waardoor organisaties minder losse beveiligingsproducten nodig hebben.

Alle nieuwe functionaliteiten komen beschikbaar via een software-upgrade naar PAN-OS 12.1 Orion. Bestaande klanten hoeven dus niet per se nieuwe hardware aan te schaffen om van de quantum-veilige oplossingen gebruik te maken.

