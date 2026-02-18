Palo Alto verlaagt winstprognose na CyberArk-deal

Naast securitybedrijf is Palo Alto Networks de laatste tijd een overnamespecialist geweest. Van juli 2025 tot februari 2026 kocht het Protect AI, CyberArk, Chronosphere en Koi Security. Hoewel niet alle overnames al rond zijn, is het integratiewerk begonnen. Investeerders lijken ongerust over de kosten, zeker nu Palo Alto zelf zijn jaarlijkse winstprognose heeft verlaagd.

Het aandeel daalde zes procent nog voordat de markt op Wall Street geopend was, meldt Reuters. Met name de overname van CyberArk voor 25 miljard dollar lijkt bovenop dat bedrag nog veel kosten op te leveren. Als one-stop shop voor securitykwesties poogt Palo Alto het aanbod volledig te integreren, wat in het derde fiscale kwartaal al 2,3 miljard dollar kostte.

Daarnaast betaalde Palo Alto Networks 3,35 miljard dollar voor Chronosphere, 500 miljoen dollar voor Protect AI en onlangs Koi Security voor vermoedelijk 400 miljoen dollar, hoewel dat laatste bedrag niet is bevestigd.

Omzet omhoog, winst omlaag

Palo Alto verlaagde de verwachte aangepaste winst per aandeel voor 2026 naar 3,65 tot 3,70 dollar. Eerder rekende het bedrijf op 3,80 tot 3,90 dollar. De omzetprognose ging wel omhoog: van 10,50-10,54 miljard naar 11,28-11,31 miljard dollar.

Toch zijn analisten optimistisch over de koers. Morningstar-analist Ahmed Khan stelt dat het bedrijf op den duur dankzij de overnames bestaande klanten kan voorzien van extra oplossingen om de omzet te laten stijgen. Binnen het securityspeelveld lijkt dit steeds belangrijker te worden: de stap naar ‘platformisering’ is gemaakt, met daarbij al gauw uitbreidingen naar specifieke componenten. Naast endpoint security, iets dat bijvoorbeeld door de Koi-overname sterker kan worden, is identity security met name een belangrijk strijdtoneel gebleken tussen verdedigers en cyberaanvallers. Die laatste groep logt in in plaats van dat het kwetsbaarheden direct exploiteert; die tweede stap vindt vaak pas plaats om lateraal te bewegen. Daarnaast gedragen kwaadwillenden zich regelmatig als conventionele gebruikers van legitieme software, een feit dat om een meer alomvattende securityoplossing vraagt.

Palo Alto Networks heeft dit door, maar trekt daarvoor tevens de portemonnee. Dat komt duidelijk op Wall Street aan als een zorgelijke ontwikkeling, zeker omdat het nu de bedragen onder de streep beïnvloedt. Toch denken we dat het niet anders kan dat grote securitybedrijven specialisten van bepaalde opkomende niches moeten overnemen om te verbeteren, naast dat het potentiële rivalen wegneemt. Meestal willen klanten helemaal geen gefragmenteerde, diverse groep aan securityaanbieders, dus de consolidatie kan positief uitpakken voor eindgebruikers.