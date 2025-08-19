Oprichter Nir Zuk stopt bij Palo Alto

Palo Alto Networks heeft aangekondigd dat oprichter en Chief Technology Officer (CTO) Nir Zuk na ruim twintig jaar afscheid neemt van het bedrijf.Â

Zuk richtte in 2005 het inmiddels 91 miljard dollar waard zijnde cybersecuritybedrijf op en introduceerde de zogeheten next-generation firewall, waarmee hij een grote rol speelde in de ontwikkeling van de moderne cybersecuritymarkt. Hij legt nu zijn functie neer om zich te richten op nieuwe projecten en ideeÃ«n.

De rol van CTO wordt overgenomen door Lee Klarich, die sinds 2006 werkzaam is bij het bedrijf. Klarich was tot nu toe Chief Product Officer en is daarnaast benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. In zijn nieuwe functie krijgt hij de verantwoordelijkheid over de technologische koers van het bedrijf en de leiding over de product- en engineeringafdelingen.

Volgens Zuk is Palo Alto Networks ooit opgericht om een vastgelopen sector open te breken met een platformgerichte benadering van beveiliging. Hij kijkt terug op een intensieve periode waarin het bedrijf is uitgegroeid tot een wereldwijde speler in cybersecurity en zegt het stokje met vertrouwen over te dragen.

Bepalende figuur binnen de industrie

Topman Nikesh Arora noemt Zuk een bepalende figuur binnen de industrie en benadrukt zijn betekenis voor de opbouw van het bedrijf. Hij ziet Klarich als iemand die de visie van het bedrijf altijd al heeft vertaald naar concrete producten en platformen. Het bestuur benadrukt dat Klarich door zijn lange staat van dienst en technische expertise de aangewezen persoon is om de innovatiestrategie voort te zetten.

Daarmee wil Palo Alto Networks zijn positie op het gebied van geÃ¯ntegreerde, door kunstmatige intelligentie ondersteunde beveiligingsoplossingen verder versterken. Het bedrijf wijst daarbij op de bredere platformaanpak die de afgelopen jaren is ingezet en die klanten moet helpen bij hun digitale transformatie.