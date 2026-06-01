Zo gaat jouw IT-organisatie van reactief trainen naar roadmap-gedreven skills-opbouw

IT-organisaties staan onder constante druk. Technologie en regelgeving veranderen sneller dan teams hun kennis, werkwijze en bezetting kunnen aanpassen. Veel organisaties reageren hierop met losse trainingen, wat betekent dat medewerkers pas een training volgen wanneer ze iets nieuws moeten leren. Dit leidt er in de praktijk toe dat projecten starten met te weinig ‘maakvermogen’ en de afhankelijkheid van externe experts steeds groter wordt. Deze whitepaper beschrijft een strategische aanpak om van losse trainingen naar roadmap-gedreven skills-opbouw te transformeren, waarbij leren direct wordt gekoppeld aan de actuele IT-roadmap.

In het document lees je waarom traditionele trainingsaanpakken, met een focus op losse cursussen en budgetten per medewerker, vaak tekortschieten. Nieuwe technologieën en regels vragen namelijk om meer dan alleen theoretische kennis; ze vereisen ook andere afspraken, tooling, samenwerking tussen teams en voldoende praktijkervaring. Je krijgt inzicht in de fundamentele verschillen tussen de standaard ’trainingsreflex’ en een volwassen, skills-gedreven organisatie.

Om deze omslag binnen jouw eigen organisatie te maken, biedt de whitepaper een helder en concreet 5-stappenmodel:

Skills mapping: Start met het vertalen van de IT- en digitaliseringsplannen naar de vaardigheden die jouw teams de komende periode nodig hebben.

Start met het vertalen van de IT- en digitaliseringsplannen naar de vaardigheden die jouw teams de komende periode nodig hebben. Gaps inzichtelijk maken: Breng in kaart waar de grootste risico’s zitten door skills-gaps niet alleen per individu, maar ook per team zichtbaar te maken.

Breng in kaart waar de grootste risico’s zitten door skills-gaps niet alleen per individu, maar ook per team zichtbaar te maken. Gerichte leerpaden ontwerpen: Ontwikkel paden die specifiek aansluiten op de rol, het team en de strategische doelen van de organisatie.

Ontwikkel paden die specifiek aansluiten op de rol, het team en de strategische doelen van de organisatie. Leren in het werk integreren: Zorg ervoor dat nieuwe kennis niet wegzakt door het leerproces direct te verbinden aan dagelijkse taken en concrete projecten.

Zorg ervoor dat nieuwe kennis niet wegzakt door het leerproces direct te verbinden aan dagelijkse taken en concrete projecten. Sturing en eigenaarschap: Maak duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is en gebruik KPI’s om de voortgang en effectiviteit meetbaar te maken.

Daarnaast bevat het document een praktische zelfdiagnose (via gerichte ja/nee-vragen) om direct de huidige maturity van jouw organisatie in kaart te brengen. Door deze gestructureerde aanpak toe te passen, kun je de structurele afhankelijkheid van externe partijen verminderen en de voorspelbaarheid en wendbaarheid van IT-projecten vergroten.

Vul het onderstaande formulier in om de volledige whitepaper te downloaden.