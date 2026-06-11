Tijd om virtualisatie te evalueren

Het is begrijpelijk dat veranderingen in de fundering van de IT-infrastructuur vragen oproepen over continuïteit en beheersbaarheid. Virtualisatie is jarenlang de betrouwbare en voorspelbare motor onder de IT geweest. Door de naderende end-of-support datum van VMware vSphere 8 op 8 oktober 2027, verandert deze stille laag echter in een belangrijk strategisch vraagstuk. Dit heeft namelijk rechtstreeks invloed op de kosten, flexibiliteit en de veerkracht van de infrastructuur. In deze whitepaper, die we in samenwerking met HPE en SLTN aanbieden, staat feitelijk en overzichtelijk beschreven wat deze transitie in de praktijk betekent en hoe de volgende stap veilig gezet kan worden.

De veranderingen in de markt vereisen dat het gesprek verschuift van platformkeuze naar de specifieke behoeften van de workloads. De whitepaper biedt een nuchtere blik op de situatie en diept drie mogelijke routes uit. Zo is er de optie om de huidige licenties te vernieuwen en de omgeving binnen de nieuwe voorwaarden in te richten, wat kan betekenen dat de licentiekosten per processor hoger uitvallen. Een andere route is een gedeeltelijke of volledige overstap naar een alternatief platform om het beheer en de kosten weer voorspelbaar te maken. Tot slot wordt het risico van niets doen besproken, waarbij het uitstellen van beslissingen uiteindelijk leidt tot meer tijdsdruk en hogere kosten na het wegvallen van de ondersteuning.

Om zeker te weten wat elke optie betekent voor het dagelijks beheer en de security, begeleidt het document de lezer door vijf praktische stappen. Het proces begint met het in kaart brengen van de workloads en de bijbehorende afhankelijkheden. Daarna volgt het vertalen van de business continuity naar gerichte eisen per workload, zoals acceptabele downtime en benodigde governance. Vervolgens helpt de whitepaper bij het samenstellen en vergelijken van de verschillende scenario’s. Om verrassingen te voorkomen, wordt het belang van kleinschalig testen via een pilot of parallelle opzet benadrukt. De laatste stap richt zich op het eventueel inschakelen van een partner die vendor-agnostisch adviseert en helpt bij het maken van een onderbouwde keuze. Daarnaast toont het document hoe on-prem en cloudomgevingen overzichtelijk gecombineerd kunnen worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van HPE-technologie in combinatie met HPE Morpheus Enterprise of Essentials.

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