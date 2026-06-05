Klarrio: Architectuur is grootste knelpunt of grootste versneller

Klarrio heeft een whitepaper uitgebracht over de rol van architectuur in softwareprojecten. Het bedrijf stelt dat het streven naar een perfecte oplossing bij de eerste oplevering projecten verstikt. Een iteratieve aanpak, met de architect als facilitator in plaats van knelpunt, levert meer waarde en voorkomt vroegtijdige veroudering.

De whitepaper analyseert waarom grote softwaretrajecten vaak mislukken en pleit voor een fundamenteel andere aanpak. Het geloof dat software compleet en juist moet zijn bij de eerste oplevering, wurgt het ontwikkelproces. Grote projecten ontaarden daardoor regelmatig in een death march. Tijdslijnen lopen uit, budgetten lopen op, bugs stapelen zich op en gebruikers zijn ontevreden. Soms zijn ze zelfs slechter af dan voor de implementatie.

Iteratief bouwen als uitweg

Om dat patroon te doorbreken bepleit Klarrio een iteratieve aanpak waarbij software al vroeg waarde levert en gaandeweg wordt verbeterd. Als vergelijking trekt het bedrijf de tegenstelling tussen NASA’s Space Launch System en de aanpak van SpaceX. Waar NASA kiest voor zorgvuldige, langlopende planningscycli, omarmde SpaceX juist het principe van falen en verbeteren in productie, met een aantoonbaar beter resultaat op het gebied van budgetten, doorlooptijden en prestaties.

Toch benadrukt Klarrio dat niet alle software gelijk is. Levenskritische systemen vragen om het strenge NASA-model. Maar voor de overgrote meerderheid van projecten is die mate van perfectionisme niet nodig en zelfs contraproductief. Een wendbare aanpak kan projecten ook behoeden voor vroegtijdige veroudering, aldus het bedrijf.

Architect als facilitator, niet als bottleneck

In een iteratieve werkwijze speelt de software-architect een scharnierende rol. Klarrio onderscheidt twee typen. De eerste ontwerpt ivoren toren-oplossingen en blokkeert de voortgang terwijl het team wacht op de ‘perfecte’ aanpak. De tweede fungeert als facilitator die ontwikkelaars helpt uitbreidbare oplossingen te bouwen, oplossingen die zowel vroeg waarde leveren als kunnen meegroeien met de tijd. Klarrio pleit voor het tweede model.

Complexe softwaresystemen zijn volgens de whitepaper nooit een eenmalig verhaal. Ze vereisen constant onderhoud en evolutie om veilig en relevant te blijven voor de zakelijke doelen van een organisatie. Het architectuurproces speelt daarin een spilfunctie. Goed ingericht is het een aanjager voor iedereen in het project; fout ingericht wordt het de sta-in-de-weg.