NinjaOne lanceert remote access-oplossing met focus op security

NinjaOne breidt zijn endpoint management-platform uit met remote access-oplossing NinjaOne Remote. Het systeem is vanaf de basis ontwikkeld voor bedrijven en MSP’s, met ondersteuning voor FedRAMP, SOC 2, ISO 27001 en GDPR-compliance.

NinjaOne Remote integreert volledig in het bestaande NinjaOne-platform en moet IT-teams en Managed Service Providers snelle en beveiligde toegang bieden tot endpoints, waar deze zich ook bevinden. De oplossing volgt een security-first architectuur die voldoet aan verschillende internationale standaarden, waaronder SOC 2 Type II en III en ISO 27001. Ook is er afstemming met GDPR en NIS2.

NinjaOne Remote biedt toegang tot een complete toolset vanuit één platform. Gebruikers kunnen binnen seconden verbinding maken met apparaten en troubleshooting-tools gebruiken in één interface. Het is mogelijk onbeperkt gelijktijdige sessies te draaien over beheerde apparaten en problemen op te lossen zonder eindgebruikers te onderbreken via een background mode.

De oplossing werkt op Windows, Mac, Linux, Android en iOS-apparaten. Via het NinjaOne End User Portal kunnen gebruikers veilig op afstand toegang krijgen tot devices op kantoor. Het systeem maakt gebruik van geavanceerde encryptie, robuuste toegangscontroles en sessielogging. Features als automatische klembordverwijdering en systeem-lock bij sessie-einde beschermen gevoelige data.

Meer dan 20.000 klanten

Meer dan 20.000 klanten gebruiken NinjaOne Remote momenteel. NinjaOne belooft dat de oplossing kosteneffectiever is dan andere tools op de markt. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren fors en bereikte in februari 2024 een waardering van 1,98 miljard dollar.

“We hebben uit eerste hand gezien hoe frustrerend traditionele remote tools kunnen zijn – traag verbinden, onnodig gecompliceerd, instabiel en over het algemeen onbetrouwbaar”, zegt Rahul Hirani, Chief Product Officer bij NinjaOne. “NinjaOne Remote is ontworpen om IT-teams en MSP’s te helpen sneller te werken, problemen efficiënter op te lossen en elke keer een betere supportervaring te leveren tegen een lagere prijs.”