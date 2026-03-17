1Password lanceert Unified Access Pro voor AI-agents

1Password komt met Unified Access Pro, een platform dat credentials en toegang beheert voor mensen, AI-agents en machine-identiteiten tegelijk. Met zicht op apparaatniveau, gecentraliseerde opslag en just-in-time credential delivery wil het bedrijf organisaties helpen AI-tools veilig te omarmen.

Een probleem dat Unified Access Pro moet aanpakken: blootgestelde SSH-sleutels, plaintext .env-bestanden en langlevende API-tokens komen zelden voor in traditionele SaaS-logs of federated identity-systemen. Toch kunnen ze direct toegang geven tot productieomgevingen. Naarmate meer medewerkers AI-agents uitproberen, neemt het volume aan onbeheerde credentials in omloop toe.

Unified Access Pro brengt zichtbaarheid naar het apparaatniveau. Het detecteert AI-tools en lokale agent-activiteit op apparaten en in browsers, identificeert blootgestelde credentials en koppelt bevindingen terug aan gebruikers en apparaten. Vervolgens worden credentials gecentraliseerd in één beveiligde vault, met consistent beleid voor mensen, agents en machine-identiteiten. Opvallend is de verschuiving van ‘altijd-aan’ toegang naar just-in-time credential delivery: een agent ontvangt credentials pas op het moment dat ze daadwerkelijk nodig zijn.

Partners van Anthropic tot Cursor en GitHub

De lancering gaat gepaard met een breed partnerschapsnetwerk. Anthropic en OpenAI werken samen met 1Password om vault-items in te zetten binnen agentic browser-flows en developer IDE’s. Cursor, GitHub en Vercel integreren met het platform voor CI/CD-pipelines en cloudomgevingen. Voor MCP-gateways sluit 1Password aan op Natoma en Runlayer, terwijl AI-browsers als Perplexity en Browserbase credentials just-in-time kunnen ophalen met least-privilege controles.

Unified Access Pro is per direct algemeen beschikbaar als aparte tier voor securityteams.

