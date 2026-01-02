Hackers verstoren in korte tijd twee keer Franse post- en bankdiensten

La Poste en La Banque Postale waren op nieuwjaarsdag opnieuw moeilijk bereikbaar door een cyberaanval. De verstoring komt enkele dagen na een soortgelijke aanval die tijdens de kerstperiode het volgen van pakketten verstoorde.

De website laposte.fr en alle informatiesystemen van het Franse postbedrijf kregen donderdagochtend te maken met een cyberaanval, meldt radiozender RFI. Ook de website en app van La Banque Postale, de bankdivisie van het postbedrijf, waren grotendeels ontoegankelijk.

De eerdere denial-of-service-aanval werd opgeëist door de pro-Russische hackersgroep NoName057(16). Die groep gebruikt DDoS-aanvallen waarbij servers worden overbelast om toegang tot een online dienst te voorkomen of te vertragen. Wat opviel was de ongewoon lange duur. De verstoring begon op 22 december en duurde tot 26 december, waardoor het volgen van pakketten ernstig werd verstoord. De bezorging zelf verliep wel normaal.

Onderzoek loopt

La Poste benadrukte dat er geen data is gestolen. Een denial-of-service-aanval wordt niet beschouwd als een inbraak in informatiesystemen. Het Parijse parket is een onderzoek gestart dat is toevertrouwd aan de General Directorate for Internal Security (DGSI) en de nationale cybereenheid. Het parket bevestigde dat NoName057(16) verantwoordelijkheid heeft geclaimd voor de aanval.

De hackersgroep ontstond in 2022, het jaar dat Rusland Oekraïne binnenviel. De groepering heeft eerder Oekraïense mediawebsites en overheids- en bedrijfswebsites in Polen, Zweden en Duitsland aangevallen. Experts zeggen dat hun activiteiten erop gericht lijken pro-Russische informatieoorlogvoering te ondersteunen. De groep lijkt een losse organisatie van hacktivisten te zijn.

In juli 2025 voerde een internationaal samenwerkingsverband onder coördinatie van Europol en Eurojust een gecoördineerde actie uit tegen de groep. Bij operatie Eastwood werden meer dan 100 servers offline gehaald en werden arrestaties verricht in Frankrijk en Spanje. Toch bleek de groep binnen enkele weken alweer even actief als voorheen.

