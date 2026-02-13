Check Point koopt securitystartups Cyclops, Cyata en Rotate

Check Point heeft drie jonge cybersecuritybedrijven ingelijfd om zijn portfolio verder uit te breiden. De overnames werden bekendgemaakt tegelijk met de publicatie van de kwartaalcijfers.

Hoewel de winst van Check Point duidelijk boven de verwachtingen uitkwam, bleef de omzet net achter bij wat analisten hadden voorzien. Beleggers reageerden terughoudend, wat resulteerde in een stevige daling van het aandeel, meldt SiliconANGLE.

Volgens Israëlische media zou met de drie transacties in totaal ongeveer 150 miljoen dollar gemoeid zijn. Het grootste deel daarvan ging naar Cyclops Security uit Tel Aviv. Dit bedrijf ontwikkelde een technologieplatform dat grote hoeveelheden beveiligingsdata uit uiteenlopende IT-omgevingen samenbrengt en analyseert. Door informatie uit verschillende bronnen te standaardiseren en te verrijken met AI-modellen, kan het systeem risico’s en kwetsbaarheden in kaart brengen. Daarbij richt Cyclops zich onder meer op het opsporen van onbekende of onbeheerde IT-middelen binnen bedrijfsnetwerken.

Daarnaast heeft Check Point ook Cyata Security en Rotate overgenomen. Deze bedrijven haalden gezamenlijk meer dan 8 miljoen dollar aan groeikapitaal op voordat zij werden ingelijfd. Cyata ontwikkelt software waarmee organisaties controlemechanismen kunnen instellen voor AI-agents. IT-teams kunnen bepalen met welke systemen of servers een digitale agent mag communiceren. Wanneer een agent buiten de vastgestelde kaders opereert, kan het platform ingrijpen door de activiteit te blokkeren of eerst menselijke goedkeuring te vereisen.

Sterkere positie in MSP-segment

Rotate richt zich op managed service providers, bedrijven die IT-omgevingen van klanten beheren. Het platform van Rotate helpt bij het signaleren van uiteenlopende beveiligingsrisico’s, variërend van kwetsbare apparaten en zwakke wachtwoorden tot phishingaanvallen. Met deze overname wil Check Point zijn positie binnen het MSP-segment versterken. Het bedrijf is daar al actief met onder meer e-mailbeveiligingsoplossingen die malware en ransomware tegenhouden. Die activiteiten leverden in het afgelopen kwartaal een jaaromzet op van meer dan 160 miljoen dollar.

Financieel gezien kende Check Point een gemengd kwartaal. De omzet groeide in het vierde kwartaal van 2025 met 6 procent op jaarbasis tot 745 miljoen dollar. Dat lag iets boven de eigen prognose, maar bleef net onder de gemiddelde marktverwachting. De winstontwikkeling was sterker dan voorzien. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 3,40 dollar, terwijl analisten rekenden op 2,77 dollar.

Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf een winst per aandeel tot 2,45 dollar en een omzet tussen 655 en 685 miljoen dollar. Met de recente overnames zet Check Point in op verdere verbreding van zijn beveiligingsaanbod, waarbij zowel AI-beveiliging als dienstverlening via MSP’s nadrukkelijker in beeld komt.