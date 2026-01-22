Check Point lanceert AI-gedreven Exposure Management

Check Point Exposure Management moet organisaties helpen zich te verdedigen tegen aanvallen uit het AI-tijdperk door gefragmenteerde exposure-data om te zetten in geprioriteerd, uitvoerbaar en veilig herstel.

De oplossing combineert dreigingsinformatie, dark-web inzichten, zichtbaarheid van het aanvalsoppervlak en geautomatiseerd herstel. Aanvallers gebruiken steeds vaker automatisering en AI om sneller te bewegen dan traditionele security operations kan reageren, stelt de cyberbeveiligingsleverancier.

“Security teams worden overspoeld met informatie, maar worstelen nog steeds om inzicht om te zetten in actie en risico’s te verminderen met hun bestaande security-investeringen”, zegt Yochai Corem, Vice President of Exposure Management bij Check Point. “Exposure Management dicht die kloof door real-world threat intelligence te combineren met veilig, geautomatiseerd herstel.”

Check Point Exposure Management integreert met meer dan 75 securitycontroles bij ongeveer 90 procent van de grootste security-leveranciers. Het platform werkt over netwerk-, endpoint-, cloud-, e-mail-, identiteits- en besturingssysteemlagen heen.

De oplossing bestaat uit drie nauw geïntegreerde lagen. Check Point gebruikt zijn wereldwijde zichtbaarheid om het aanvallers-ecosysteem in kaart te brengen en actieve campagnes, misbruikte kwetsbaarheden en kwaadaardige infrastructuur te volgen. Het platform ontdekt automatisch het aanvalsoppervlak van organisaties met ingebouwde scanners en integreert met standaardtools om exposures te prioriteren op basis van real-world exploiteerbaarheid en bedrijfscontext.

Veilig herstel op schaal

Check Point Exposure Management gaat verder dan prioritering door bestaande securitycontroles veilig te herconfigureren via API’s. Gevalideerde acties zoals virtual patching, IPS-activering en indicator-handhaving maken consistent herstel op schaal mogelijk met minimale operationele wrijving.

De aanpak bouwt voort op het Continuous Threat Exposure Management (CTEM)-framework van Gartner. Dit framework benadrukt de continue correlatie van real-world aanvallersgedrag met enterprise assets. Door informatie, exposure-context en remediatie te verbinden, kunnen organisaties de exposures prioriteren en sluiten die het grootste risico vormen voordat aanvallers kunnen toeslaan.

In veel organisaties blijft remediatie traag en handmatig terwijl aanvallers opschalen en automatiseren. Losgekoppelde tools, gesilode teams en vertrouwen op statische severity-scores laten kritieke exposures onbehandeld. Dit vergroot het herstelgat en verhoogt de kans op succesvolle exploitatie.

Check Point Exposure Management is per direct beschikbaar. De oplossing is gebouwd op Cyberint, Veriti en de wereldwijde dreigingszichtbaarheid van Check Point.

