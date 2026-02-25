Openbaar Ministerie start onderzoek naar hack Odido

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de omvangrijke cyberaanval bij telecomprovider Odido. Daarbij werden de gegevens van miljoenen klanten gestolen. Hoewel het OM het onderzoek bevestigt, worden er momenteel geen verdere details gedeeld. Odido zelf onthoudt zich ook van elke vorm van commentaar.

Een woordvoerder van het OM heeft dit gezegd tegen persbureau ANP. Het is opvallend te noemen dat het Openbaar Ministerie nu al laat weten bezig te zijn met een onderzoek. Normaliter is het OM daarin veel terughoudender en dit geeft aan dat ze de zaak hoog opnemen. Dat kan ook te maken hebben met de grootte van het datalek, waarbij miljoenen klantgegevens gestolen zouden zijn. Als dat klopt, is het een van de grootste geslaagde cyberaanvallen, die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden.

Een OM-onderzoek betekent ook dat de zaak strafrechtelijk wordt bekeken. Daarbij kunnen de pijlen ook gericht worden op telecomprovider Odido, die mogelijk nalatig is geweest bij de bescherming van gegevens. Tot slot wil het OM misschien een vinger in de pap houden, omdat er ook een flinke som geld wordt geëist door een hackerscollectief.

Hackerscollectief eist losgeld voor data Odido-hack

Een van de grootste datalekken in Nederland

De hack op telecomprovider Odido is een van de grootste in Nederland. Er zijn gegevens ontvreemd van miljoenen klanten. Odido zelf spreekt over 6,2 miljoen klantgegevens. Volgens hackerscollectief ShinyHunters gaat het echter om gegevens van wel 8 miljoen klanten.

Er zou een ultimatum gesteld zijn aan Odido, wat loopt tot en met 26 februari. Als de hackersgroep voor die datum geen “bedrag heeft ontvangen van 7 cijfers” van de provider, wordt er data gepubliceerd op het dark web. De maatschappelijke onrust onder Odido-klanten is groot en op bepaalde gebieden vergelijkbaar met een andere grote hack die plaatsvond in Nederland in 2025. Het gaan dan over het datalek bij Clinical Diagnostics waarbij (medische) gegevens werden ontvreemd van honderdduizenden personen.

Klanten van Odido en Ben kunnen inmiddels wel een gratis beveiligingspakket claimen, om ze wat tegemoet te komen. Het gaat daarbij om een tweejarig abonnement van beveiligingsbedrijf F-Secure. Daardoor kunnen klanten aan de slag met onder andere antivirussoftware, een wachtwoordmanager, en phishingdetectie én worden ze erop geattendeerd als er persoonlijke data van hen is gelekt.