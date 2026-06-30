Eye Security haalt 60 miljoen euro op voor uitbreiding

Het Haagse cybersecuritybedrijf Eye Security heeft 60 miljoen euro opgehaald in een Series C-investeringsronde. Met het kapitaal wil het bedrijf zijn aanwezigheid in Europa uitbreiden, AI-functionaliteit verder ontwikkelen en inspelen op de groeiende vraag naar Europese cybersecurityoplossingen.

De investeringsronde wordt geleid door de Belgische investeringsmaatschappij Sofina, die een minderheidsbelang neemt in Eye Security. Ook bestaande investeerders TIN Capital, J.P. Morgan Growth Equity Partners en Bessemer Venture Partners nemen opnieuw deel aan de financieringsronde.

Eye Security werd in 2020 opgericht door voormalige medewerkers van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Inmiddels bedient het bedrijf naar eigen zeggen meer dan duizend organisaties in de Benelux, de DACH-regio en andere Europese markten.

De nieuwe investering moet de verdere groei versnellen. Eye Security wil uitbreiden naar nieuwe Europese landen, meer koppelingen met bestaande beveiligingsplatformen ontwikkelen en extra investeren in AI-functionaliteit voor dreigingsdetectie en incidentrespons. Daarnaast wordt het geld gebruikt om de teams voor engineering, threat intelligence en klantondersteuning uit te breiden.

Volgens oprichter en CEO Job Kuijpers verandert AI het speelveld van cybersecurity ingrijpend. Niet alleen beschikken verdedigers over nieuwe hulpmiddelen, ook aanvallers kunnen dankzij AI sneller en op grotere schaal opereren. Volgens hem neemt daardoor de behoefte toe aan Europese beveiligingsoplossingen die organisaties minder afhankelijk maken van buitenlandse leveranciers.

Europese positionering

Met de financiering zet Eye Security nadrukkelijk in op digitale soevereiniteit. Het bedrijf profileert zich als een Europees alternatief voor veel Amerikaanse cybersecurityleveranciers. Daarbij benadrukt het dat het platform binnen de Europese Unie is ontwikkeld, gegevens binnen de EU opslaat en organisaties ondersteunt bij regelgeving zoals de AVG en de NIS2-richtlijn.

In plaats van klanten aan één technologie-ecosysteem te binden, kiest Eye Security voor integraties met bestaande beveiligingsproducten op het gebied van endpointbeveiliging, cloudsecurity en infrastructuurbeheer.

Een ander onderscheidend onderdeel van het platform is de combinatie van managed detection and response (MDR), incidentrespons, dreigingsinformatie en een eigen cyberverzekeringsaanbod. Daarmee wil het bedrijf organisaties zowel preventief als tijdens en na een cyberincident ondersteunen.

Investeerders zien groeipotentieel

Sofina noemt de toenemende rol van AI bij cyberaanvallen een belangrijke reden voor de investering. Volgens de investeerder heeft Eye Security zich ontwikkeld tot een platform dat beveiligingsdiensten van enterprise-niveau toegankelijk maakt voor middelgrote organisaties en daarmee een sterke uitgangspositie heeft voor verdere Europese expansie.

Ook TIN Capital, dat al aandeelhouder was, vergroot zijn belang. De investeerder ziet de combinatie van geopolitieke ontwikkelingen, strengere Europese regelgeving en een toenemende dreiging van cyberaanvallen als factoren die de vraag naar Europese cybersecuritydiensten verder zullen vergroten.