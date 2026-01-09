Na investeringsronde bouwt Cyera visie op AI-beveiliging uit

Cyera haalde 400 miljoen dollar op in een nieuwe investeringsronde. Het bedrijf bereikt daarmee een waardering van circa 9 miljard dollar. De financiering volgt slechts zes maanden na de vorige ronde en bevestigt de sterke interesse van investeerders in beveiliging rond AI en data.

Voor Cyera is de kapitaalinjectie niet alleen bedoeld om op te schalen, maar ook om een duidelijke visie op AI-beveiliging verder uit te bouwen.

Het in New York gevestigde Cyera positioneert zich nadrukkelijk op het snijvlak van data en AI. Waar veel security-oplossingen nog uitgaan van netwerk, endpoint en infrastructuur, richt Cyera zich op data als centraal uitgangspunt. Dat is geen toeval. Naarmate organisaties generatieve en autonome AI-systemen inzetten, verschuift het aanvalsoppervlak steeds meer naar de data waarop die systemen draaien.

AI vraagt om gevoelig data

Volgens het bedrijf staat de volgende fase van AI-adoptie in het teken van het gebruik van bedrijfsgevoelige data. De eerste golf van AI draaide vooral om publieke datasets, maar juist toegang tot interne data maakt AI echt waardevol voor enterprises. Tegelijkertijd vergroot dat de risico’s aanzienlijk. Autonome AI-agents kunnen in korte tijd meer acties en beslissingen nemen dan mensen ooit zouden kunnen, wat leidt tot een explosie aan data en potentiële fouten of misbruik.

Cyera stelt dat traditionele beveiligingsmodellen deze ontwikkeling niet goed kunnen bijbenen. Klassieke controles hebben weinig zicht op hoe AI data gebruikt. Organisaties reageren daar vaak op door toegang te blokkeren, waardoor AI-initiatieven worden afgeremd, of door risico’s te accepteren zonder voldoende inzicht. Volgens Cyera is geen van beide houdbaar op schaal.

Governance zwakke schakel bij agentic AI

Die analyse sluit aan bij waarschuwingen van analisten. IDC verwacht dat agentic AI de komende jaren breed wordt ingezet, maar dat governance daarbij achterblijft. Zonder duidelijke controlemechanismen kan dat leiden tot verstoringen en beveiligingsincidenten bij grote organisaties. Cyera probeert dit probleem te adresseren met een platform dat databescherming, datalekpreventie, toegangsbeheer en identiteitscontext samenbrengt.

Het bedrijf begon met AI-native data security posture management voor data in rust en breidde dit uit naar data in beweging en data in gebruik door AI-systemen. Met de introductie van AI Guardian richt Cyera zich ook op het detecteren van shadow AI en het beveiligen van AI-gebruik in chatbots, interne toepassingen en externe diensten. Op basis van ervaringen met klanten concludeert het bedrijf dat gecontroleerde en betrouwbare datatoegang de basis vormt van effectieve AI-beveiliging.

De nieuwe financiering wordt ingezet om dat platform verder uit te bouwen. Blackstone leidde de ronde, met deelname van bestaande investeerders zoals Accel, Sequoia Capital en Lightspeed.