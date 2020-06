Hoe automatisering het succes van je organisatie vergroot

Bedrijven omarmen steeds vaker nieuwe systemen, diensten en processen om de kansen van de business te vergroten. IT operations (ITOps)-teams zijn doorgaans verantwoordelijk voor deze nieuwe IT-assets. Verantwoordelijkheid die bovenop taken als het beheer van legacy IT komt te liggen. Het resultaat is dat ITOps met meer belast wordt dan ooit, waarmee ook het succes van de projecten niet altijd optimaal benut wordt. Door zaken deels te automatiseren ondersteun je Ops-teams en neemt de efficiëntie van systemen en processen toe. Hier zal de gehele organisatie baat bij hebben.

Aan de basis van deze automatiserings- en verbeteringsslag staat AIOps, wordt in een whitepaper van Splunk duidelijk. Bij AIOps worden analytics en machine learning toegepast op big data, zodat patronen in bijvoorbeeld netwerken en machines geïdentificeerd worden die werknemers niet altijd ontdekken. Hierdoor worden oorzaken van huidige problemen gevonden, maar ook eventuele toekomstige gebeurtenissen worden voorspeld.

Uiteindelijk levert AIOps verschillende voordelen op. In de gids van Splunk krijg je dan ook een korte cursus over waarom het voor jouw bedrijf het juiste moment is om AIOps daadwerkelijk te omarmen.