Van 10 minuten naar 30 seconden: Aaltra maakt IoT-applicaties bruikbaar

Van slimme warmtepompen tot geconnecteerde compressoren: steeds meer industriële apparaten zijn verbonden met het internet. Maar connectiviteit alleen is niet genoeg. De echte uitdaging ligt in het gebruiksvriendelijk maken van deze technologie voor de mensen die ermee werken. Daar komen specialistische IoT-applicaties om de hoek kijken.

In een nieuwe aflevering van Techzine Talks bespreekt Pieter-Paulus Vertongen, CEO van het Belgische softwarebedrijf Aaltra, hoe zijn team complexe IoT-systemen vertaalt naar intuïtieve applicaties. Aaltra werkt voor grote namen zoals Daikin Europe (warmtepompen), Atlas Copco (compressoren) en Spectre Bikes (speed pedelecs). Het bedrijf ontwikkelt gebruiksvriendelijke interfaces die techniekers in staat stellen sneller en efficiënter te werken.

Waarom grote bedrijven externe IoT-expertise inschakelen

Bedrijven als Daikin en Atlas Copco hebben interne IT-teams met uitgebreide domeinkennis. Toch schakelen ze externe partijen in voor hun IoT-applicaties. De reden is simpel: technologie evolueert razendsnel. “Als je nu een applicatie bouwt, moet je die binnen een jaar of vijf volledig opnieuw bouwen”, legt Vertongen uit. “Die grotere bedrijven hebben niet altijd de specialisatiekennis van IoT en hoe je nu de beste gebruiksvriendelijke applicaties maakt.”

Het probleem manifesteert zich vaak in overvloed aan data zonder context. Ingenieurs bouwen IoT-applicaties met honderden parameters en vinden dat die informatie toch duidelijk is. Maar voor mensen zonder diepgaande technische kennis die ermee moeten werken is zo’n interface onbruikbaar. Aaltra’s aanpak is anders: het bedrijf vertrekt vanuit de eindgebruiker en vraagt welke taken die moet uitvoeren, niet welke data beschikbaar is.

Design en technologie in één team

Een cruciaal verschil in Aaltra’s werkwijze is de teamstructuur. Het bedrijf heeft drie teams van zes tot zeven mensen, waarin strategen, designers en developers nauw samenwerken. “Het is niet de designer die iets ontwerpt, over het muurtje smijt, en dan de programmeur die het uitvoert”, zegt Vertongen. “Onze designers kennen de technologie, onze programmeurs kennen design.”

Deze aanpak voorkomt problemen die ontstaan wanneer design en ontwikkeling gescheiden zijn. Als een designer bijvoorbeeld een slider ontwerpt om licht aan te sturen, maar de onderliggende technologie LoRa gebruikt, kan je niet verwachten dat het real-time werkt. De designer moet dus begrijpen hoe de protocollen werken om een interface te ontwerpen die natuurlijk aanvoelt.

Van dashboards naar autonome systemen

Aaltra ziet een verschuiving in de IoT-wereld. Vandaag zijn de meeste apparaten alleen verbonden en sturen ze data naar dashboards. De intelligentie ligt bij operators die beslissingen nemen. De toekomst ligt bij agentic IoT en physical AI: systemen die zelf beslissingen kunnen nemen en voorstellen kunnen doen.

“Die toestellen zullen echt slim worden in de toekomst”, voorspelt Vertongen. “Vandaag zijn die enkel verbonden en is de slimmigheid de eindgebruiker die bepaalde beslissingen moet nemen. Die toestellen in het algemeen zullen autonomer kunnen beslissen en zaken voorstellen.” Het ideaal is een situatie waarin je gewoon kunt zeggen wat je wilt en het systeem dat regelt.

IoT-applicaties in de praktijk: van 10 minuten naar 30 seconden

Voor Atlas Copco ontwikkelde Aaltra een IoT-applicatie die techniekers exact laat zien wanneer een compressor uitvalt, met welke errorcode, gelinkt aan de juiste handleiding en de benodigde spare parts. “Voordat de klant zelfs de telefoon heeft gepakt, kan de installateur op voorhand al zeker zijn dat hij de juiste materialen heeft”, aldus Vertongen.

Voor Lightstream Cabinet Manager bouwde het bedrijf een Apple Vision Pro-applicatie voor techniekers in industriële omgevingen. Het resultaat is indrukwekkend: een probleem oplossen kost 10 minuten op papier, 2 minuten op een tablet en 30 seconden met augmented reality. Als een productielijn stilligt, kan dat tijdverschil enorme financiële gevolgen hebben.

Data-infrastructuur en security

Aaltra slaat alle data op in de infrastructuur van de klant zelf, zodat het eigenaarschap helder is. Security is een fundamenteel onderdeel vanaf het moment dat hardware kan communiceren. “Mensgedreven is voor mij ook privacy and security”, benadrukt Vertongen. “Wat doen we met de data? Hoe wordt die versleuteld? Wat wordt erbij gehouden? Wat niet?”

Het bedrijf ziet dat veel projecten niet vanuit IT worden gestuurd, maar vanuit marketing of andere divisies die voor willen lopen op concurrenten. Daardoor worden niet altijd alle security-checklijsten afgewerkt. Aaltra helpt klanten om die processen op de juiste manier aan te sturen en systemen dicht te timmeren.

Vibe coding en de toekomst van ontwikkeling

Vertongen is enthousiast over vibe coding en voorspelt dat traditioneel programmeren binnen vijf jaar drastisch zal veranderen. “De programmeurs die we vandaag hebben en de taken die ze vandaag uitvoeren, dat zal binnen vijf jaar niet meer het geval zijn. Ze gaan geen code schrijven op hetzelfde niveau als vandaag.”

Maar betekent dit dat Aaltra overbodig wordt? Nee, stelt de CEO. “Je moet nog altijd de juiste dingen vragen aan de vibe coding. En vooral de juiste mindset hebben hoe bepaalde zaken ingestoken worden.” Als je nu een opdracht geeft aan tools zoals Lovable, krijg je een mooi dashboard, maar voor een totaal andere klant krijg je bijna hetzelfde te zien. De kunst is om te weten wat de problemen van eindgebruikers zijn en daar gerichte oplossingen voor te ontwerpen.

AR-brillen: de volgende interface

Aaltra experimenteert actief met augmented reality-brillen zoals de Samsung XR en Apple Vision Pro. De Samsung XR is half zo duur als de Apple Vision Pro (1800 versus 3800 dollar) en volgens Vertongen ook veel toegankelijker voor ontwikkelaars. Hij vergelijkt een applicatie die ze gebouwd hebben voor de Apple Vision Pro, daar zat ongeveer een week werk in. Dezelfde applicatie voor de Samsung XR was in een halve dag gebouwd. Samsung XR is gebaseerd op Android en open voor ontwikkelaars. Apple heeft de Vision Pro enorm dichtgetimmerd.

De toestellen zijn op dit moment nog te zwaar om de hele dag te dragen, maar voor specifieke taken waarin techniekers hun handen nodig hebben, bieden ze grote voordelen. De informatie zweeft rond de gebruiker, waardoor gereedschap niet opzij hoeft te worden gelegd om een tablet of telefoon te raadplegen. Vertongen verwacht dat de technologie zal evolueren naar brillen die qua vorm en gewicht vergelijkbaar zijn met gewone brillen. IoT-applicaties zullen dan ook drastisch gaan veranderen.

Android XR als AI-first platform

Bijzonder is dat Android XR volgens Vertongen “AI-first” is ontworpen. Dit sluit aan bij Aaltra’s visie op de toekomst van IoT: systemen die niet alleen data tonen in applicaties, maar context begrijpen en intelligente voorstellen doen. Of Google zelf hardware gaat maken is onduidelijk, maar het bedrijf lijkt vooral geïnteresseerd in het bouwen van het ecosysteem, vergelijkbaar met de Android-strategie bij smartphones.

Business case: niet altijd vanzelfsprekend

Opvallend is dat Aaltra soms klanten afraadt om apparaten te connecteren. Een waterverzachter-fabrikant wilde zijn producten slim maken, maar verdiende vooral aan het leveren van zout. Door de apparaten connected te maken, zou het bedrijf precies kunnen zien hoeveel zout waar nodig is, maar daarmee ook minder verkopen. “De business case was er niet”, aldus Vertongen. Inmiddels heeft de markt de fabrikant wel gedwongen om toch connected te worden, omdat concurrenten dat ook deden. Veel klanten misrekenen zich in de kosten van data-opslag in de cloud en hebben de business case niet goed uitgewerkt. Aaltra helpt in workshopsessies om doelen vast te stellen en te bepalen of connectiviteit echt zin heeft. De belangrijkste vraag is niet of iets technisch kan, maar of het waarde toevoegt voor eindgebruikers.

Iteratief werken: nooit af

Aaltra’s projecten kennen geen eindstadium. Voor Daikin werkt het bedrijf al negen jaar aan continue verbeteringen. Elk project start met minimaal acht weken voortraject voor gebruikersonderzoek, prototypes en design. Daarna volgen iteraties van drie weken waarin een werkende applicatie wordt opgeleverd, getest met eindgebruikers en verder verbeterd.

De juiste vragen stellen is cruciaal. In plaats van te vragen “welk knopje mis je?”, vraagt Aaltra hoe mensen hun taken sneller zouden kunnen afronden. Dan komen de onderliggende frustraties sneller naar voren. Het gaat niet om wat gebruikers zeggen dat ze willen, maar om welke problemen ze ervaren in hun dagelijkse werk. Als je in één oogopslag het probleem kan zien in een applicatie kan je direct over gaan tot een oplossing. In plaats van bijvoorbeeld eerst vijf verschillende dashboards te raadplegen.

