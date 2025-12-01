Geografische data en AI: goede combinatie voor steeds meer organisaties

Geografische data is veel meer dan alleen kaarten bekijken op Google Maps. Het gaat om het analyseren van de ruimte om ons heen om betere beslissingen te maken. Esri, al sinds 1969 actief in geografische informatieanalyses, biedt een platform waarmee organisaties complexe ruimtelijke vraagstukken moeten kunnen oplossen.

In deze aflevering van Techzine Talks praten we met Niels van der Vaart en Aimee Bakker van Esri Nederland. We bespreken de mogelijkheden, uitdagingen en toekomst van GIS-technologie. Geografische data speelt namelijk een belangrijkere rol in veel beslissingen dan velen wellicht denken. Of dat nu gaat om het leggen van treintracés of het het kiezen van locaties voor datacenters. Met de toevoeging van AI en een recente strategische samenwerkingsovereenkomst tussen Esri en AWS, kunnen steeds meer organisaties meerwaarde halen uit geografische data.

Meerdere lagen vormen samen een kaart

Het fundamentele principe achter GIS-technologie is het werken met lagen. Verschillende databronnen worden als afzonderlijke lagen over elkaar heen gelegd, wat multicriteria-analyses mogelijk maakt. Deze aanpak is bijvoorbeeld waardevol bij het selecteren van een locatie voor een datacenter. Van der Vaart legt uit: “Je hebt allerlei verschillende omgevingsfactoren zoals water, de temperatuur, de kostprijs van grond en elektriciteit. En dan kun je dat allemaal in lagen over elkaar heen leggen. Dat is eigenlijk wat we doen met geografische data.” Het resultaat toont welke locaties het meest geschikt zijn op basis van alle criteria samen.

Databronnen

Esri is primair een softwareleverancier, geen dataprovider. De kracht zit in het samenbrengen van diverse databronnen. Van der Vaart: “Vanuit Esri hebben wij een levende atlas van de wereld. Daarin zijn heel veel datasets als webservices beschikbaar. Maar die worden niet door ons gemaakt. Dat zijn organisaties die luchtfoto’s maken of satellietbeelden en organisaties als de Geologische Dienst in Nederland die de grond bijhouden, of netbeheerders die hun data daarin aanbieden.”

Gebruikers kunnen openbare bronnen combineren met hun eigen data. Denk aan kabels en leidingen van netbeheerders, real-time IoT-sensordata, of bedrijfsspecifieke informatie. Voor satellietbeelden werkt Esri samen met leveranciers als Maxar, waarbij gebruikers zelfs satellieten kunnen ’tasken’ om op een specifiek moment een bepaald gebied op te nemen.

Nauwkeurigheid en het belang van metadata

Een cruciaal aspect van geografische data is de nauwkeurigheid, die sterk kan variëren. Van der Vaart erkent: “Sommige kabels en leidingen zijn 50 jaar geleden aangelegd. En daarvan zijn papieren schetsjes. Dat is dan gedigitaliseerd. Dus je ziet dat naarmate dingen ouder zijn, dan is de foutmarge veel groter.”

Dit verklaart waarom graafwerkzaamheden soms alsnog kabels raken, ondanks beschikbare kaarten. Het Kadaster beheert alle data rondom kabels en leidingen in het KLIC-systeem, maar de kwaliteit hangt af van wanneer en hoe de gegevens zijn vastgelegd. Daarbij kunnen overigens ook zeer recente toevoegingen niet kloppen. Uiteindelijk gaat hier ook de aloude wijsheid op dat de kwaliteit van de output van een systeem afhankelijk is van de kwaliteit van de input.

Om data correct te kunnen interpreteren is metadata onmisbaar. Van der Vaart benadrukt: “Wat heel erg belangrijk is bij dit soort data is dat er ook nauwkeurige metadata is die beschrijft hoe het is opgenomen en waarvoor het gebruikt kan worden. Als je een kaart maakt met een schaal van 1 op 100.000 kun je die niet gebruiken iets tot op de centimeter nauwkeurig weer te geven.”

Veel organisaties kunnen nog een stap zetten in het op orde brengen van metadata. Esri onderzoekt hoe generatieve AI kan helpen om metadata automatisch aan te vullen en te verbeteren. Dat is vooral belangrijk nu AI-systemen zelf data moeten kunnen interpreteren.

Interessant voor GIS-professional, maar ook daarbuiten

De integratie van AI in GIS-software is een belangrijke ontwikkeling die de technologie toegankelijker maakt. Traditioneel was GIS het domein van gespecialiseerde professionals binnen organisaties. Dat verandert nu snel.

Er zijn verschillende vormen vormen van AI-integratie. Traditioneel draait het heel erg sterk rondom de analyses die AI kan bieden. Bijvoorbeeld als je bepaalde data uit een luchtfoto wilt halen. Denk hierbij aan het inzetten van een detectiemodel om een rode auto uit de luchtfoto te halen. Dit type ‘GeoAI’ is al jaren beschikbaar.

Assistenten en conversationele interfaces

De nieuwste ontwikkeling zijn assistenten in de software die gebruikers helpen met taken als het schrijven van Python-code of het uitvoeren van complexe database-queries. Maar de echte game-changer komt nog. Waar het volgens Esri naartoe gaat zijn assistenten of agents die je in staat stellen om meer “te praten met een kaart”, in de woorden van Van der Vaart.

Om nog even terug te komen op het voorbeeld van de inzet van AI voor de locatie van een datacenter, kun je dan bijvoorbeeld de volgende opdracht geven: Geef me de tien beste locaties om een datacenter neer te zetten. De AI analyseert dan automatisch alle relevante datalagen zonder dat je precies moet weten welke lagen je nodig hebt. Dit verlaagt de drempel voor organisaties zonder dedicated GIS-teams.

Samenwerking met Microsoft

Naast de strategische samenwerking met AWS waar we het al over hadden, is er ook nog een belangrijke strategische ontwikkeling samen met Microsoft. Esri’s technologie wordt namelijk native onderdeel van Microsoft Fabric. Dat houdt in dat onder andere de algoritmes van Esri en de kaartviewer native onderdeel worden van Microsoft Fabric. Esri en Microsoft werken dus echt op het niveau van development samen.

Deze integratie geldt overigens ook al voor Power BI, waar Esri’s kaart-engine standaard onderdeel van uitmaakt. Voor organisaties die al in het Microsoft-ecosysteem werken, betekent dit dat geografische analyses als het goed is naadloos integreren met hun bestaande data-infrastructuur en analytics-tools.

Wil je meer horen en zien over hoe Esri bezig is met de ontwikkeling van de inzet van geografische data, luister en kijk dan snel de hele aflevering. Geografische data is een stuk interessanter dan je wellicht zou verwachten.

